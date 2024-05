fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Waży się los Xaviego Hernandeza w FC Barcelonie

FC Barcelona nie może zaliczyć do udanych sezonu 2023/2024. Katalończycy przystępowali do kampanii, chcąc obronić mistrzowski tytuł i namieszać w europejskich pucharach. Finalnie nie udało się zrealizować tak naprawdę żadnego z celów. Od dobrych kilku tygodni nie milkną natomiast spekulacje dotyczącego przyszłości trenera Xaviego Hernandeza. Mundo Deportivo informuje natomiast, że w poniedziałek 20 maja ma dojść do spotkania, w którego trakcie wyjaśni się hiszpańskiego szkoleniowca.

W spotkaniu wezmą udział oprócz trenera Xaviego Hernandeza i prezydenta klubu Joana Laporty także dyrektor sportowy Deco, a także pełnomocnik sternika klubu Alejandro Echevarrii. W hiszpańskich mediach popularna jest narracja, że Laporta jest bardzo zły na hiszpańskiego szkoleniowca za jego słowa wyrażone sprzed meczu z Almerią o konieczności wzmocnienia składu. Xavi naraził się też władzom klubu za słowa o tym, że ealizowanie projektu w Barcelonie jest trudne ze względu na trudną sytuację ekonomiczną klubu.

Barca w niedzielny wieczór zmierzy się Rayo Vallecano w ramach 37. kolejki La Liga. Blaugrana przystąpi do tej rywalizacji, chcąc zapewnić sobie wicemistrzostwo kraju. Aktualnie na koncie ekipy Xaviego Hernaneza jest 79 punktów. W ostatniej kolejce Katalończycy zagrają natomiast w roli gościa z Sevillą.

