PSG chce się zemścić na Realu za transfer Mbappe. Na celowniku nietykalny obrońca

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mendy znalazł się na liście życzeń PSG

Ferland Mendy, który miał imponujący sezon, zwrócił uwagę PSG. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 2025 roku, ale przyszłość zawodnika w klubie nie jest pewna. W momencie, gdy Real Madryt negocjuje z Alphonso Daviesem, paryżanie wydają się gotowi wykorzystać sytuację na swoją korzyść.

Real Madryt jest obecnie skoncentrowany na zakończeniu sezonu w dobrym stylu, mając przed sobą finał Ligi Mistrzów. Drużyna zapewniła sobie tytuł mistrza ligi dwa tygodnie temu i teraz przygotowuje się do starcia przeciwko Borussii Dortmund na Wembley w Londynie. Jeśli wygrają, będzie to ich szósty tytuł Ligi Mistrzów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Pomimo sukcesów sportowych, zarząd Realu Madryt jest również bardzo aktywny poza nim. W klubie rozważane jest przedłużenie kontraktu z Mendym po znakomitych występach w tym sezonie. Defensor był kluczowym graczem pod wodzą Carlo Ancelottiego i Królewscy nie wyobrażają sobie scenariusza, w którym mógłby opuścić drużynę po sezonie.

Jednakże przedstawiciele Mendy’ego są niepewni co do jego przyszłości w Realu Madryt. Z uwagi na jego powołanie do kadry Didiera Deschampsa na nadchodzące Mistrzostwa Europy, Real Madryt przewiduje, że wartość zawodnika może wzrosnąć. Tymczasem PSG wydaje się być gotowe na skorzystanie z tej sytuacji i przekonać gracza do transferu. Zainteresowanie Al-Khelaifiego Mendy’m jest postrzegane jako forma zemsty za transfer Kyliana Mbappe do Realu, jednak mało prawdopodobne jest, aby Królewscy zgodzili się na sprzedaż swojego kluczowego obrońcy.

