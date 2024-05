Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan wykonał telefon do agentów Lionela Scaloniego

AC Milan mimo zakończenia sezonu w Serie A na 2. miejscu prawdopodobnie zdecyduje się na zmianę szkoleniowca. Władze klubu w pocie czoła przyglądają się dostępnym opcjom do zastąpienia Stefano Pioliego. W ostatnich tygodniach najczęściej z Rossoneri łączony był Paulo Fonseca, który aktualnie pracuje we francuskim OSC Lille. Choć Portugalczyk wciąż pozostaje faworytem do przejęcia posady trenera mediolańczyków, to zarząd nawiązał kontakt z agentami innego szkoleniowca.

Jak podaje La Gazzetta dello Sport, przedstawiciele AC Milanu skontaktowali się z otoczeniem selekcjonera reprezentacji Argentyny. Włoska gazeta zaznacza jednak, że na ten moment Lionel Scaloni ani nikt z klubu bezpośrednio nie nawiązali kontaktu, lecz wstępna rozmowa toczyła się z agentem 46-latka. Zatrudnienie Argentyńczyka nie należałoby do najłatwiejszych zadań, bowiem wraz z drużyną narodową latem wystąpi na turnieju Copa America. Pierwszy możliwy termin, gdy Scaloni może stawić się we Włoszech, wypada na połowę lipca. Turniej w Ameryce Południowej kończy się dopiero 14 lipca.

Lionel Scaloni nie pierwszy raz łączony jest z europejskim klubem, bowiem wcześniej przymierzano go do Realu Madryt, gdzie miał zastąpić Carlo Ancelottiego. Ostatecznie Włoch pozostał w Madrycie, a Scaloni zdecydował się nadal prowadzić argentyńską reprezentację. Z Albicelestes pracuje od lipca 2018 roku i w tym czasie sięgnął z nimi po najważniejsze trofeum w reprezentacyjnym futbolu, czyli Mistrzostwo Świata podczas mundialu w Katarze w 2022 roku.