fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 07:44 .

Bologna – Juventus, typy na mecz i przewidywania

Druga poniedziałkowa potyczka w lidze włoskiej będzie interesująca nie tylko dlatego, że barwy Bologni i Juventusu reprezentują polscy zawodnicy. Obie ekipy rywalizują w tej kampanii o trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu, więc potyczka na Stadio Renato Dall’Ara zapowiada się ciekawie. W poniedziałkowym starciu zespół z Turynu ma poprowadzić Paolo Montero, który zastąpił tymczasowo zwolnionego Massimiliano Allegriego. Docelowo nowym szkoleniowcem Starej Damy ma zostać Thiago Motta, prowadzący dzisiaj Rossoblu, co jest dodatkowym smaczkiem spotkania. Ogólnie można spodziewać się otwartej potyczki w poniedziałkowy wieczór, a co za tym idzie, realny scenariusz zakłada bramki z obu stron. Przemawia za tym między innymi fakt, że w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy turyńczycy grali w roli gości, to oba zespoły zdobywały bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Superbet 2.00 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

Bologna – Juventus, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mogło wystąpić dwóch graczy. Z powodu kontuzji nie będą mogli wystąpić Joshua Zirkzee oraz Lewis Ferguson. Z kolei w drużynie z Turynu nie będą mogli wystąpić Mattia De Sciglio oraz Paul Pogba. Odpokutował już natomiast swoje zawieszenie Nicolo Fagioli, który będzie w poniedziałek do dyspozycji sztabu szkoleniowego Bianconerich.

Bologna – Juventus, ostatnie wyniki

Rossoblu podejdą do potyczki, będąc już od ośmiu spotkań bez porażki. Bolognia po raz ostatni przegrała z Interem Mediolan (0:1), co miało miejsce w marcu. Ostatnio natomiast Rossoblu pokonali pewnie SSC Napoli (2:0).

Drużyna z Turynu podejdzie z kolei do poniedziałkowej potyczki po wygranej w Pucharze Włoch nad Atalantą (1:0). Tym samym Juventus wrócił na zwycięski szlak po sześciu spotkaniach bez zwycięstwa. Ostatnio zaliczył trzy z rzędu remisy.

Bologna – Juventus, historia

W rywalizacji w rundzie jesiennej z udziałem obu zespołów padły dwa gole i miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w ostatnich dwóch spotkaniach za każdym razem drużyny dzieliły się punktami. Wcześniej Juve mogło pochwalić się passą dwunastu kolejnych zwycięstwo, co miało miejsce od stycznia 2017 do grudnia 2021 roku.

Bologna – Juventus, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Bologni kształtuje się na poziomie 2.55-2.60. Remis oszacowano na 3.00-3.12. Z kolei opcja na zwycięstwo Juventusu została wyceniona na 2.90-3.00. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Bologna – Juventus, przewidywane składy

Bologna: Skorupski – Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Fabbian, Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers, Odgaard

Juventus: Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior, Vlahovic, Chiesa.

Bologna – Juventus, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologni 0% wygraną Juventusu 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bologni

wygraną Juventusu

remisem

Bologna – Juventus, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie w ramach 37. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 74 zł/mies. Spotkanie z udziałem Rossoblu i Bianconerich zacznie się w poniedziałek 20 maja o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.