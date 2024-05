Greenwood znalazł nowego adoratora. Włoski klub rozważa transfer

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Napoli rozważa kandydaturę Greenwooda

Mason Greenwood po zakończeniu sezonu wróci z Hiszpanii do Anglii, gdzie znów stanie się piłkarzem Manchesteru United. Aktualnie skrzydłowy przebywa na wypożyczeniu w Getafe, gdzie za swoje występy zbiera bardzo dobre recenzje. Forma skrzydłowego po powrocie do futbolu jest na tyle dobra, że usługami Anglika zainteresowały się takie kluby jak FC Barcelona, Atletico Madryt czy Juventus. Ostatnie informacje wskazują na to, że do grona chętnych drużyn dołączył kolejny zespół z czołówki.

Portal The Atheltic poinformował, że według ich informacji z Czerwonymi Diabłami kontakt nawiązało Napoli. Partenopei w przypadku sprzedaży Victora Osimhena mają być na tyle zainteresowani sprowadzeniem Greenwooda, że są w stanie zapłacić kwotę, której oczekuje angielski klub. Manchesterowi United na sprzedaży wychowanka w letnim oknie transferowym zależy z tego powodu, że jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Zatem jedyna okazja do spieniężenia reprezentanta Anglii będzie podczas najbliższego lata.

Greenwood w tym sezonie wystąpił w 34 meczach w barwach Getafe, w których strzelił 10 goli i zaliczył 6 asyst. Obecny zespół zawodnika z chęcią przedłużyłby wypożyczenie o kolejny rok, lecz Czerwone Diabły chcą wykorzystać zainteresowanie, którym piłkarz cieszy się na rynku transferowym.

22-latek na Old Trafford występował od początku swojej kariery. Aktualna przygoda w Hiszpanii jest jego pierwszym doświadczeniem w grze w zagranicznym klubie. Podczas pobytu w Man United zagrał 129 spotkań, w których strzelił 35 goli.