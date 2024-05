Casemiro zareagował na ciosy w swoją stronę. “To brak szacunku”

Casemiro to jeden graczy, który musi się liczyć z dużą krytyka z różnych stron. Brazylijczyk ostatnio zareagował na negatywne słowa na swój temat, nie zgadzając się z krytyką.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro odpowiedział na krytykę w swoim kierunku

Casemiro w momencie, gdy trafił do Manchesteru United, wzbudził dużo zainteresowanie. Pojawiały się natomiast głosy, że Real Madryt ubił świetny interes, żegnając zawodnika, który miał kłopoty z utrzymaniem wagi. 31-latek w tym sezonie wystąpił w 31 meczach, ale raczej nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Sam zawodnik wypowiedział się na ten temat. – W zeszłym sezonie uznawano mnie za jednego z najlepszych nabytków w Premier League, a teraz jestem bezwartościowy? Krytyka jest brakiem szacunku. Zatem brak szacunku jest problemem – powiedział Casemiro w rozmowie ze Sky Sports.

Doświadczony piłkarz trafił do Manchesteru United z madryckiego Realu w sierpniu 2022 roku za ponad 70 milionów euro. W tej kampanii zawodnik zdobył pięć bramek i zaliczył trzy kluczowe podania. Obecna umowa piłkarza z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Wcześniej natomiast w mediach pojawiły się informacje, że Man Utd zaczął działać w sprawie pozbycia się zawodnika, szukając mu nowego pracodawcy.

Casemiro w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak FC Porto czy Sao Paulo. W drużynie narodowej Brazylijczyk wystąpił natomiast 75 razy, strzelając w tych spotkaniach siedem goli. Casemiro w trakcie swojej kariery wygrał między innymi pięć razy Ligę Mistrzów, trzy razy mistrzostwo La Liga i raz Copa America.

