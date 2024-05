PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat przymierzany do Crystal Palace i Fulham

Wypożyczenie Sofyana Amrabata do Manchesteru United nie było udane, dlatego włodarze Czerwonych Diabłów najprawdopodobniej nie wykupią defensywnego pomocnika. 27-latek po zakończeniu sezonu wróci zatem do Fiorentiny, ale wiele wskazuje na to, że tylko na chwilę. Co więcej, 56-krotny reprezentant Maroka błyskawicznie może powrócić do Premier League. Według “Sun Sport” Sofyan Amrabat wzbudza bowiem zainteresowanie Crystal Palace oraz Fulham.

Zawodnik środka pola podczas czasowego pobytu na Old Trafford rozegrał 28 meczów, a na boisku spędził łącznie 1386 minut. Doświadczony piłkarz nie zyskał zaufania u Erika ten Haga, który bardzo często sadzał go na ławce rezerwowych. Przypomnijmy, iż marokański pomocnik zachwycał swoimi występami na ostatnich mistrzostwach świata w Katarze, gdzie jego drużyna dotarła na etap półfinału. Manchester United mógłby pozyskać 27-latka na zasadzie transferu definitywnego za 25 milionów euro.

Warto jednak podkreślić, że angielski klub za samo wypożyczenie zapłacił 9 milionów euro i po średniej kampanii w wykonaniu Sofyana Amrabata nie ma zamiaru inwestować w niego większych pieniędzy. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego gracza Hellasu Verona na 22 miliony euro.