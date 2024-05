fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot postanowi odejść z Juventusu?

Manchester United przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Niezależnie od przyszłości Erika ten Haga, na Old Trafford ma dojść do sporych zmian kadrowych. Wzmocniona ma zostać każda formacja, choć jako priorytet traktowane jest sprowadzenie nowego napastnika. To na ten transfer przeznaczone zostaną największe pieniądze. W kontekście zasilenia środka pola Czerwone Diabły mogą skorzystać ze świetnej okazji, bowiem władze klubu rozpoczęły rozmowy z Adrienem Rabiotem. Latem może on być dostępny w ramach transferu bezgotówkowego.

Francuski pomocnik już w dwa lata temu był łączony z Manchesterem United, lecz wówczas strony nie porozumiały się w kwestii warunków współpracy. Teraz angielski gigant ma dysponować większymi funduszami, zwłaszcza, że z transakcji odpadłaby opłata za sprowadzenie go na Old Trafford.

Choć ligowe rozgrywki dobiegają końca, Rabiot w dalszym ciągu nie podjął wiążącej decyzji w temacie przyszłości. Maleją natomiast szanse Juventusu na zatrzymanie swojego gwiazdora. Francuz był wielkim zwolennikiem dalszej współpracy z Massimiliano Allegrim, więc po jego zwolnieniu bliżej mu do opuszczenia Turynu.

Rabiot w sezonie 2023/2024 jest bardzo ważnym ogniwem Juventusu. W samej Serie A rozegrał 30 spotkań, notując liczby w postaci pięciu bramek i trzech asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia 29-letniego zawodnika na 40 milionów euro.

