Skorupski kontuzjowany. Dramat przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Kontuzja Łukasza Skorupskiego. Alarm przed zgrupowaniem kadry narodowej
Łukasz Skorupski w listopadzie doznał kontuzji uda i nie mógł wystąpić w meczach reprezentacji Polski z Holandią i Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 34-letni bramkarz wrócił do pełni zdrowia w styczniu i jest pewnym punktem Bologni. W niedzielnym spotkaniu 29. kolejki Serie A drużyna Polaka pokonała na wyjeździe Sassuolo (1:0).
W końcówce meczu Skorupski doznał kontuzji mięśniowej lewej nogi. Pomimo urazu bramkarz nie zszedł z boiska, ponieważ szkoleniowiec Vincenzo Italiano wykorzystał wszystkie dostępne zmiany. Według doniesień Gianluki Di Marzio, Skorupskiego może czekać dłuższa przerwa w grze. Dokładny czas absencji będzie jednak znany dopiero po szczegółowych badaniach medycznych.
Potencjalna absencja doświadczonego golkipera to zła wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Biało-Czerwoni już 26 marca zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży o awans na mundial. Skorupski w ubiegłym roku rozegrał sześć spotkań w kadrze narodowej, a w listopadowych starciach między słupkami zagrali Bartłomiej Drągowski i Kamil Grabara.
Skorupski reprezentuje barwy Bologni od 2018 roku. Wcześniej był związany m.in. z Romą i Empoli. W trwającym sezonie były golkiper Górnika Zabrze rozegrał 27 meczów i zachował 12 czystych kont. Jego kontrakt z klubem z północnych Włoch obowiązuje do czerwca 2027 roku.