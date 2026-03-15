Skorupski kontuzjowany. Dramat przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Łukasz Skorupski nabawił się urazu mięśnia w niedzielnym meczu z Sassuolo. Bramkarz Bologni dokończył spotkanie między słupkami, ponieważ Vincenzo Italiano wykorzystał wszystkie zmiany.

Kontuzja Łukasza Skorupskiego. Alarm przed zgrupowaniem kadry narodowej

Łukasz Skorupski w listopadzie doznał kontuzji uda i nie mógł wystąpić w meczach reprezentacji Polski z Holandią i Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 34-letni bramkarz wrócił do pełni zdrowia w styczniu i jest pewnym punktem Bologni. W niedzielnym spotkaniu 29. kolejki Serie A drużyna Polaka pokonała na wyjeździe Sassuolo (1:0).

W końcówce meczu Skorupski doznał kontuzji mięśniowej lewej nogi. Pomimo urazu bramkarz nie zszedł z boiska, ponieważ szkoleniowiec Vincenzo Italiano wykorzystał wszystkie dostępne zmiany. Według doniesień Gianluki Di Marzio, Skorupskiego może czekać dłuższa przerwa w grze. Dokładny czas absencji będzie jednak znany dopiero po szczegółowych badaniach medycznych.

Potencjalna absencja doświadczonego golkipera to zła wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Biało-Czerwoni już 26 marca zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży o awans na mundial. Skorupski w ubiegłym roku rozegrał sześć spotkań w kadrze narodowej, a w listopadowych starciach między słupkami zagrali Bartłomiej Drągowski i Kamil Grabara.

Bolonia wykorzystała już wszystkie zmiany, dlatego Polak dogrywa spotkanie z dosyć mocno owiniętym udem. 🤕 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/zPc1vQfzdr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

Skorupski reprezentuje barwy Bologni od 2018 roku. Wcześniej był związany m.in. z Romą i Empoli. W trwającym sezonie były golkiper Górnika Zabrze rozegrał 27 meczów i zachował 12 czystych kont. Jego kontrakt z klubem z północnych Włoch obowiązuje do czerwca 2027 roku.