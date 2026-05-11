Kompany jest o spokojny o tę pozycję w Bayernie. „Sytuacja jest znakomita”

21:43, 11. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Dieroten.pl

Vincent Kompany jest spokojny o obsadę pozycji bramkarza w Bayernie Monachium. Belgijski trener w samych superlatywach wypowiedział się o rywalizacji Manuela Neuera z Jonasem Urbigiem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany chwali bramkarzy Bayernu Monachium

Bayern Monachium pożegnał się już z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Podopieczni Vincenta Kompany’ego okazali się gorsi w półfinale od Paris Saint-Germain. Na osłodę mistrzowie Niemiec mogą jeszcze sięgnąć po krajowy puchar. Tam w finale zagrają z VfB Stuttgart. A spotkanie odbędzie się 23 maja na Olympiastadion w Berlinie.

Tymczasem po ostatnim spotkaniu z VfL Wolfsburg Vincent Kompany wypowiedział się na temat sytuacji między słupkami w Bayernie Monachium. Szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzami w samych superlatywach wypowiedział się o bramkarzach Bawarczyków. Z ust Belga padły ciepłe słowa w kierunku Manuela Neuera oraz Jonasa Urbiga.

To nasza sytuacja bramkarska i jest znakomita. Obaj pokazali wysoką klasę w ważnych momentach. Manuel Neuer oraz Jonas Urbig są przyjaciółmi i wspierają się nawzajem. To całkowicie zdrowa rywalizacja – powiedział Vincent Kompany, cytowany przez serwis Dieroten.pl.

Bayern Monachium ma do rozegrania jeszcze jeden mecz ligowy. W najbliższą sobotę bawarski zespół zmierzy się przed własną publicznością z FC Koln. Możemy być pewni, że Vincent Kompany dokona sporych zmian w składzie na to spotkanie.

