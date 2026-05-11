Jop ujawnił, co stoi za sukcesem Wisły Kraków

Wisła znów w Ekstraklasie. Jop wskazał klucz do sukcesu

Wisła Kraków po czterech latach przerwy ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Biała Gwiazda zapewniła sobie awans jeszcze przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi, a po sukcesie głos w rozmowie ze Studio Reymonta zabrał trener Mariusz Jop. Szkoleniowiec odniósł się między innymi do pracy pionu sportowego, procesu budowy kadry oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w klubie.

– Vullnet Basha pokazał się z bardzo dobrej strony, zasadniczo rozpoczynając swoją karierę dyrektora sportowego. Myślę, że pokazał bardzo dobre rozeznanie rynku. Pod wieloma względami ci piłkarze, poza aspektami stricte piłkarskimi, są świetnymi osobami, które bardzo dobrze wkomponowały się w grupę i podtrzymywały atmosferę panującą w zespole – powiedział Jop w rozmowie z Marcinem Ryszką.

Szkoleniowiec krakowskiej drużyny zdradził również, jak wyglądają rozmowy dotyczące transferów i oceny zawodników. – Nasze oceny poszczególnych graczy są podobne. Dostrzegamy pozytywne rzeczy, ale mamy też świadomość pewnych deficytów i zazwyczaj nasze analizy się pokrywają. Zarówno moja, jak i dyrektora sportowego. Na pewno odbywa się to spokojnie i merytorycznie. Ani ja, ani Vullnet nie jesteśmy wybuchowymi osobami. To po prostu normalna rozmowa – zaznaczył trener.

Szkoleniowiec ekipy z Krakowa odniósł się też do wykorzystania technologii i analityki w codziennej pracy sztabu. – Dzisiaj prawie nic nie odbywa się już „na nos”, bo mamy mnóstwo danych. Faktem jest, że prezes pracuje nad wieloma aplikacjami, które są przydatne – podkreślił Jop.

– To jednak nie zastępuje tradycyjnej pracy, czyli analizy wideo, czasami obserwacji na żywo, a przede wszystkim skupienia się na tym, co robi Wisła i jak funkcjonuje nasz zespół – podsumował trener.

Wisła już w piątek rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się na wyjeździe z Polonią Warszawa.