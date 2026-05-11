Barcelona pobiła rekord po El Clasico. Ogromne wpływy

FC Barcelona nie tylko zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt. Klub zanotował również rekordowe przychody z El Clasico rozegranego na Spotify Camp Nou.

Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona zarobiła fortunę na meczu z Realem

FC Barcelona pokonała Real Madryt 2:0 i przypieczętowała zdobycie mistrzostwa Hiszpanii przed własną publicznością. Bramki Marcusa Rashforda oraz Ferrana Torresa zapewniły drużynie Hansiego Flicka kolejne trofeum i wywołały ogromną euforię wśród kibiców Blaugrany.

Jak poinformował dziennik AS, kataloński klub osiągnął przy okazji spotkania rekordowe przychody z El Clasico. Barcelona zarobiła aż 16,4 miliona euro, co jest najlepszym wynikiem w historii Camp Nou. Ostateczna kwota nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, i zdaniem niektórych może być nawet wyższa od doniesień „AS”.

Przed spotkaniem głos w sprawie zabrał dyrektor generalny Barcelony Manel del Rio. Działacz podkreślił, że ogromne zainteresowanie kibiców przełożyło się na historyczne wpływy mimo ograniczonej liczby dostępnych miejsc. Stadion nadal nie działa bowiem przy pełnej pojemności z powodu trwającej przebudowy.

Spotify Camp Nou zgromadziło podczas El Clasico 62 213 widzów, co było najwyższą frekwencją Barcelony w obecnym sezonie. Klub wrócił na swój stadion pod koniec listopada, ale po zakończeniu wszystkich prac obiekt ma pomieścić blisko 105 tysięcy kibiców.

Władze Barcelony szczególnie mocno analizują obecnie wpływy z pakietów VIP, które są kluczowym elementem strategii finansowej klubu. Rosnące zainteresowanie meczami oraz wyższe ceny biletów sprawiły, że El Clasico stało się ogromnym sukcesem nie tylko sportowym, ale także biznesowym.

