Wieczysta pod lupą. Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana

Wieczysta Kraków nie otrzymała licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie. Takie informacje przekazał Piotr Potępa na platformie X, wskazując na decyzję Komisji Licencyjnej PZPN.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Wieczystej

Wieczysta i Ekstraklasa pod znakiem zapytania? Głośny zwrot akcji

Wieczysta Kraków może mieć ogromny problem w kontekście walki o historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformował dziennikarz Piotr Potępa na platformie X, Komisja Licencyjna PZPN miała w piątek nie przyznać klubowi licencji na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Informacja wywołała spore poruszenie, ponieważ drużyna z Krakowa wciąż liczy się w grze o promocję do elity.

Według przekazanych informacji brak licencji oznacza, że Wieczysta obecnie nie mogłaby zostać dopuszczona do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nawet w przypadku wywalczenia awansu sportowego. Tym samym w uprzywilejowanej sytuacji znalazł się Śląsk Wrocław, który na tę chwilę ma być pewny promocji do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Sprawa nie jest jednak jeszcze definitywnie zakończona. Klubowi z Krakowa przysługuje bowiem możliwość odwołania od decyzji Komisji Licencyjnej PZPN. To oznacza, że Wieczysta nadal ma szansę na zmianę decyzji i uzyskanie zgody na grę w PKO BP Ekstraklasie. To będzie możliwe, jeśli spełni wszystkie wymagania stawiane przez federację.

🚨‼️ Z moich informacji wynika, że w piątek Komisja Licencyjna PZPN nie przyznała Wieczystej Kraków licencji na grę w @_Ekstraklasa_!



To z kolei oznacza, że @SlaskWroclawPl na tę chwilę ma pewny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.



Warto jednak podkreślić, że Wieczystej… — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) May 11, 2026

Cała sytuacja może mieć ogromne znaczenie dla końcówki sezonu oraz układu tabeli. Krakowska drużyna od dłuższego czasu buduje ambitny projekt, inwestując w doświadczonych zawodników. Brak licencji byłby więc ogromnym ciosem zarówno dla klubu, jak i jego kibiców.

Na razie oficjalny komunikat ze strony Komisji Licencyjnej PZPN nie został jeszcze opublikowany. W związku z tym wszyscy zainteresowani czekają na dalszy rozwój wydarzeń oraz ewentualne stanowisko samej Wieczystej.