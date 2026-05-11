Wieczysta pod lupą. Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana

Wieczysta i Ekstraklasa pod znakiem zapytania? Głośny zwrot akcji
Wieczysta Kraków może mieć ogromny problem w kontekście walki o historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformował dziennikarz Piotr Potępa na platformie X, Komisja Licencyjna PZPN miała w piątek nie przyznać klubowi licencji na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Informacja wywołała spore poruszenie, ponieważ drużyna z Krakowa wciąż liczy się w grze o promocję do elity.
Według przekazanych informacji brak licencji oznacza, że Wieczysta obecnie nie mogłaby zostać dopuszczona do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nawet w przypadku wywalczenia awansu sportowego. Tym samym w uprzywilejowanej sytuacji znalazł się Śląsk Wrocław, który na tę chwilę ma być pewny promocji do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Sprawa nie jest jednak jeszcze definitywnie zakończona. Klubowi z Krakowa przysługuje bowiem możliwość odwołania od decyzji Komisji Licencyjnej PZPN. To oznacza, że Wieczysta nadal ma szansę na zmianę decyzji i uzyskanie zgody na grę w PKO BP Ekstraklasie. To będzie możliwe, jeśli spełni wszystkie wymagania stawiane przez federację.
Cała sytuacja może mieć ogromne znaczenie dla końcówki sezonu oraz układu tabeli. Krakowska drużyna od dłuższego czasu buduje ambitny projekt, inwestując w doświadczonych zawodników. Brak licencji byłby więc ogromnym ciosem zarówno dla klubu, jak i jego kibiców.
Na razie oficjalny komunikat ze strony Komisji Licencyjnej PZPN nie został jeszcze opublikowany. W związku z tym wszyscy zainteresowani czekają na dalszy rozwój wydarzeń oraz ewentualne stanowisko samej Wieczystej.