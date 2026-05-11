Real ma coraz większy problem z Mbappe. Mają już go dość

Kylian Mbappe nie znalazł się w kadrze Realu Madryt na El Clasico z Barceloną, a wokół francuskiego napastnika narasta coraz większe napięcie. Według medialnych doniesień w klubie pojawia się rosnące rozczarowanie postawą zawodnika.

fot. Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wzbudza coraz większe wątpliwości w Realu

Kylian Mbappe nie wystąpił w meczu z Barceloną z powodu problemów mięśniowych, które pojawiły się przed spotkaniem. Jeszcze dzień wcześniej trenował z drużyną, dlatego jego absencja wywołała spore zaskoczenie wewnątrz klubu. Część osób związanych z Realem miała również podejrzewać, że napastnik nie był zadowolony z planowanej roli rezerwowego.

Francuz nie pojawił się na boisku od spotkania z Realem Betis, gdy doznał urazu mięśnia dwugłowego uda podczas swojego setnego meczu w barwach Królewskich. Od tamtego momentu sytuacja wokół zawodnika stała się coraz bardziej napięta.

Negatywnie odebrano między innymi jego wyjazd do Włoch w trakcie rehabilitacji. Według medialnych doniesień taki ruch nie spodobał się części szatni oraz osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie zespołu. Dodatkowo przez cały tydzień przed El Clasico panowała niepewność dotycząca jego gotowości do gry.

The Athletic podkreśla także, że krytycznie oceniono aktywność Mbappe w mediach społecznościowych podczas meczu z Barceloną. Francuz opublikował wpis wspierający drużynę już po utracie dwóch bramek, co spotkało się z chłodną reakcją kibiców oraz części pracowników klubu.

Według źródeł z Realu nie można wykluczyć scenariusza, w którym Mbappe nie zagra już do końca sezonu. Mimo tego hiszpańskie media zapewniają, że zawodnik nadal pracuje nad powrotem i chce pomóc drużynie w końcówce rozgrywek.

