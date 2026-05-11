Inter Mediolan wziął na radar argentyńską gwiazdkę

Maximo Perrone celem transferowym Interu Mediolan

Inter Mediolan planuje dokonać kilku wzmocnień podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Włoski gigant chce zaprezentować się z lepszej strony w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, dlatego zamierza zwiększyć rywalizację o miejsce w podstawowym składzie. Niewykluczone, że na Stadio Giuseppe Meazza trafi nowy pomocnik, który miałby wnieść więcej jakości do drugiej linii zespołu Nerazzurrich. Priorytetem mediolańczyków jest sprowadzenie zawodnika młodego, ale jednocześnie posiadającego już doświadczenie na wysokim poziomie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki do Interu jest Maximo Perrone. 23-letni defensywny pomocnik na co dzień z powodzeniem występuje w barwach Como 1907 i należy do najważniejszych piłkarzy swojej drużyny. Argentyńczyk imponuje spokojem w rozegraniu, dobrą techniką oraz umiejętnością odbioru piłki, co zwróciło uwagę działaczy z Mediolanu. Sam zawodnik prawdopodobnie byłby zainteresowany wykonaniem kolejnego kroku w karierze, jakim bez wątpienia byłby transfer do ekipy Czarno-Niebieskich.

Dwukrotny reprezentant Argentyny, którym interesuje się także Juventus, przywdziewa koszulkę ekipy Larianich od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Stadio Giuseppe Sinigaglia z Manchesteru City. Początkowo grał dla Como na zasadzie wypożyczenia, a przed obecnym sezonem został wykupiony za 13 milionów euro. W bieżącej kampanii Perrone rozegrał 39 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia utalentowanego pomocnika na mniej więcej 30 milionów euro.