Cracovia – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2026)

Cracovia zmierzy się na własnym stadionie z Radomiakiem Radom w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja odbędzie się w poniedziałek (11 maja) o godzinie 19:00.

Cracovia – Radomiak: typy bukmacherskie

Cracovia zagra przeciwko Radomiakowi Radom przy ul. Kałuży w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja w tabeli nie wygląda najlepiej dla Krakowian. W kwietniu nowym trenerem Pasów został Bartosz Grzelak, który do tej pory zanotował dwa remisy. Na zwycięstwo piłkarze z Krakowa czekają jednak od 21 marca, kiedy to pokonali u siebie rewelacyjny w tym sezonie GKS Katowice.

Radomianie zajmują obecnie 8. miejsce w tabeli. Trzy zwycięstwa z rzędu sprawiły, że są już niemal pewni utrzymania. Do końca sezonu wypadł Rafał Wolski, który doznał kontuzji stawu kolanowego. Moim zdaniem w tym meczu warto rozważyć zakład na triumf gospodarzy, którzy nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Radomiak: ostatnie wyniki

W poprzedniej serii gier Cracovia zremisowała bezbramkowo z Zagłębiem Lubin na wyjeździe. Krakowianie nie potrafili wykorzystać przewagi jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego w pierwszej połowie. Wcześniej Pasy podzieliły się punktami z Pogonią Szczecin (1:1), przegrali z Rakowem Częstochowa (1:4), zremisowali z Arką Gdynia (2:2) i ulegli Górnikowi Zabrze (0:3).

Radomiak w ostatnim meczu pokonał Lechię Gdańsk (3:1), a Abdoul Tapsoba popisał się hat-trickiem. Wcześniej drużyna Bruno Baltazara wygrała z Wisłą Płock (1:0) i Widzewem Łódź (2:1). Jeszcze w kwietniu Radomianie ponieśli porażkę z Zagłębiem Lubin (0:1) oraz zanotowali remis z Motorem Lublin (1:1).

Cracovia – Radomiak: historia

Piłkarze z Radomia wygrali trzy ostatnie pojedynki z Pasami. Jesienią Zieloni zwyciężyli u siebie (3:0), a wszystkie gole padły po zmianie stron. Kibice Pasów jednak dobrze pamiętają domowy triumf nad Radomiakiem z lutego 2024 roku.

Cracovia – Radomiak: kursy bukmacherskie

Po kursach bukmacherskich widać, że faworytami poniedziałkowej rywalizacji są zawodnicy Cracovii. Kursy na zwycięstwo Pasów oscylują w okolicach 2.00. Natomiast triumf Radomiaka został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.00, a remis z kursem około 3.50.

Cracovia – Radomiak: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Henriksson, Wójcik – Piła, Al-Ammari, Klich, Perković – Hasić, Zahiroleslam, Dominguez

Radomiak Radom: Majchrowicz – Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Luquinhas, Donis, Alves – Tapsoba, Maurides, Balde

Cracovia – Radomiak: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Radomiak Radom w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w poniedziałek (11 maja) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

