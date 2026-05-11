Tottenham gubi punkty, ale oddala się od strefy spadkowej [WIDEO]

Tottenham Hotspur w poniedziałkowy wieczór mierzył się z Leeds United. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli Kogutów. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

W poniedziałek odbyło się jedno spotkanie w ramach 36. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Tottenham Hotspur przed własną publicznością podejmował Leeds United. Koguty wciąż muszą walczyć o utrzymanie w angielskiej elicie, a z kolei ich rywale mają już zapewniony w niej pobyt na kolejny rok. Londyńczycy potrzebują punktów, aby zostać w lidze kosztem West Hamu United.

Rywalizacja w pierwszej połowie idealnie odzwierciedlała miejsca ligowe, w których znajdują się oba zespoły. Stroną dominującą był Tottenham Hotspur, ale ofensywne zakusy gospodarzy na nic się zdały. Leeds United natomiast specjalnie nie forsowało tempa i skupiło się głównie na defensywie. W pierwszych 45. minutach nie obejrzeliśmy trafień, więc drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa natomiast znakomicie rozpoczęła się dla Tottenhamu Hotspur. Gospodarze w 50. minucie objęli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Mathys Tel.

Stracony gol sprawił, że Leeds United zabrało się do pracy. W 74. minucie goście doprowadzili do wyrównania za sprawą Dominica Calverta-Lewina, który trafił do siatki z rzutu karnego. W samej końcówce goście mieli doskonałe sytuacje, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale rywalizacja finalnie zakończyła się podziałem punktów

Tottenham Hotspur w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Chelsea. Leeds United natomiast zmierzy się przed własną publicznością z Brighton & Hove Albion.

Tel (50′) – Calvert-Lewin (74′)