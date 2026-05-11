Rafael Leao ma opuścić AC Milan. W grę wchodzi zaskakujący kierunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao przymierzany do SSC Napoli

Rafael Leao prawdopodobnie rozgrywa swój ostatni sezon w barwach Milanu. Według medialnych doniesień włoski klub planuje sprzedać 26-letniego skrzydłowego, który w obecnej kampanii nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Władze potęgi z Półwyspu Apenińskiego są gotowe wysłuchać ofert za reprezentanta Portugalii i wyceniają swojego zawodnika na około 50-55 milionów euro. Na San Siro coraz częściej mówi się o możliwej przebudowie drużyny, a odejście jednej z największych gwiazd zespołu Rossonerich mogłoby pomóc klubowym włodarzom w sfinansowaniu nowych transferów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chęć sprowadzenia Rafaela Leao wykazuje między innymi SSC Napoli. Oznacza to, że portugalski atakujący może pozostać na murawach Serie A, pomimo rosnącego zainteresowania również ze strony zagranicznych gigantów. Neapolitańczycy nie wykluczają złożenia propozycji za piłkarza, choć muszą liczyć się z ogromną konkurencją. Sytuację skrzydłowego bacznie monitorują także AS Roma, Inter Mediolan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oraz Chelsea, dlatego nadchodząca walka o jego pozyskanie zapowiada się niezwykle interesująco.

43-krotny reprezentant Portugalii występuje w koszulce drużyny Rossonerich od sierpnia 2019 roku, gdy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 30 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Kontrakt mierzącego 188 centymetrów lewego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że umowa ostatecznie nie zostanie wypełniona do końca.