Sensacyjny kandydat dla Chelsea. To może być hit lata

Chelsea rusza po trenera marzeń. Wielkie nazwisko na liście

Chelsea przygotowuje się do możliwych zmian na stanowisku trenera przed startem nowego sezonu. Jak przekazał dziennikarz Ben Jacobs z talkSPORT, obecnie najpoważniejszym kandydatem do objęcia londyńskiej ekipy jest Xabi Alonso. Były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen oraz Realu Madryt ma być otwarty na rozpoczęcie pracy w Premier League już tego lata.

Według informacji źródła Chelsea zdążyła już nawiązać kontakt z hiszpańskim trenerem. Xabi Alonso ma znajdować się na samym szczycie listy życzeń władz The Blues, które analizują różne scenariusze dotyczące przyszłości drużyny. Hiszpan od dłuższego czasu jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych trenerów w europejskim futbolu.

W gronie kandydatów znajdują się również inni szkoleniowcy pracujący obecnie w Premier League. Ben Jacobs z talkSPORT przekazał, że Chelsea bierze pod uwagę między innymi Marco Silvę z Fulham oraz Andoniego Iraolę, który ma opuścić Bournemouth po zakończeniu rozgrywek. Wcześniej w mediach przewijały się także nazwiska Olivera Glasnera z Crystal Palace czy byłego trenera Flamengo – Filipe Luisa.

Sytuacja wokół Chelsea pozostaje dynamiczna, ponieważ klub analizuje także opcje zagraniczne. W wewnętrznych rozmowach mają pojawiać się nazwiska Cesca Fabregasa oraz Francesco Farioliego. Problemem może być jednak dostępność obu trenerów. Fabregas publicznie deklarował już, że nie zamierza opuszczać Como, natomiast osoby z otoczenia Farioliego przekonują, że szkoleniowiec pozostanie w FC Porto.