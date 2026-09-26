Skorupski już wie, co planuje Bologna. Przyszłość rozstrzygnięta

21:31, 26. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Corriere dello Sport

Łukasz Skorupski został wezwany przez trenera na pilną rozmowę. Raffaele Palladino miał mu przekazać, że wciąż na niego liczy - informuje Corriere dello Sport. Ostatnio we Włoszech sugerowano, że może być na wylocie z Bologni.

Łukasz Skorupski
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Łukasz Skorupski wciąż ma poparcie w Bologni

Łukasz Skorupski zdecydowanie większą część kariery spędził we Włoszech, gdzie występuje od 2013 roku. Przeniósł się wtedy z Górnika Zabrze do AS Romy za mniej niż milion euro. W swoim CV ma także Empoli oraz Bolognę, z którą jest związany od lipca 2018 roku. W klubie ze Stadio Renato Dall’Ara zapracował na status jednego z najważniejszych zawodników w historii. To z nim w bramce Rossoblu wygrali Puchar Włoch w 2025 roku.

Łącznie polski bramkarz ma na swoim koncie 285 występów w Bologni. Ostatnio jednak pojawiły się plotki, że mógłby odejść z klubu. Powodem była jego absencja w meczu z Napoli. Ostatecznie okazało się, że chodziło o spóźnienie na odprawę, przez co Raffaelle Palladino nie wziął go pod uwagę.

Forma 35-latka pozostawia jednak wiele do życzenia. Na dodatek został kompletnie pominięty przy powołaniach do reprezentacji Polski. Z informacji Corriere dello Sport wynika, że ostatnio Skorupski został wezwany przez trenera na rozmowę w sprawie przyszłości. Na całe szczęście to jeszcze nie koniec jego przygody z klubem. Szkoleniowiec poinformował go, że wciąż jest częścią planów i nikt nie zamierza z niego rezygnować.

W tym sezonie Bologna spisuje się poniżej oczekiwań. Po 5. kolejkach zajmują 18. miejsce, czyli zagrożone spadkiem z dorobkiem jedynie dwóch punktów. Skorupski wystąpił w czterech ligowych meczach ani razu nie zachowując czystego konta i tracąc pięć goli. Jego kontrakt wygasa z końcem sezonu.

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