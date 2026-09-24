Norwegia – Dania: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2026)

Norwegia gra z Danią w Lidze Narodów. Erling Haaland i kadra Ståle Solbakkena są faworytami starcia na Ullevaal Stadion. Sprawdź nasz typ na to spotkanie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Norwegii

Czas na nordyckie starcie w Lidze Narodów. 24 września 2026 roku Norwegia podejmie Danię na Ullevaal Stadion w Oslo. Początek meczu o godzinie 20:45. To pierwsza kolejka w grupie 4, Dywizji A, w której rywalizują również Portugalia i Walia. Zespoły przystępują do tego spotkania w skrajnie różnych nastrojach. Gospodarze mają za sobą świetne mistrzostwa świata. Dotarli do ćwierćfinału, gdzie ulegli Anglikom dopiero po dogrywce. Awansowali też do dywizji A Ligi Narodów. Duńczycy z kolei w ogóle nie zagrali na mundialu. W finale baraży przegrali po rzutach karnych z Czechami.



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Erling Haaland świetnie prezentuje się w barwach Manchesteru City

Gospodarze liczą przede wszystkim na swojego najlepszego strzelca. Erling Haaland zdobył siedem bramek na tegorocznym mundialu. Norweski napastnik utrzymuje fantastyczną dyspozycję w piłce klubowej. W pierwszych siedmiu spotkaniach tego sezonu zanotował siedem goli w koszulce Manchesteru City. Wykręcił w Premier League współczynnik oczekiwanych goli (xG) na poziomie 4,43. Oddał 20 strzałów, z czego 10 w światło bramki. W kadrze narodowej jego bilans wynosi obecnie 62 trafienia w 55 występach. Odegrał kluczową rolę w ostatnich sukcesach drużyny narodowej.

Selekcjoner Ståle Solbakken zbudował potężną maszynę. Norwegia przegrała zaledwie jeden z 16 ostatnich meczów o stawkę w regulaminowym czasie gry. Zespół wygrał 14 z tych spotkań. Średnio zdobywa w nich imponujące 3,69 gola na mecz. Haaland ma na boisku mocne wsparcie. W drugiej linii tempo dyktuje Martin Odegaard. Na skrzydle przewagę buduje Antonio Nusa, który bazuje na dryblingu i potężnych strzałach z dystansu.

Duńczycy pod ścianą. Walka o posadę selekcjonera

Goście przeżywają trudny okres. Brak awansu na mistrzostwa świata mocno zachwiał pozycją selekcjonera Briana Riemera. Drużyna rozegrała dwa mecze towarzyskie od czasu barażowej porażki. Bezbramkowo zremisowała z DR Konga. Następnie starcie z Ukrainą przerwano przy stanie 2:1 dla Danii, gdy Christian Eriksen upadł na murawę. Kibice szukają punktów zaczepienia w klubowej formie pomocników. Morten Hjulmand dobrze wszedł w sezon jako gracz Atletico Madryt, a Pierre-Emile Hojbjerg solidnie gra w Marsylii. Problemy ma Rasmus Hojlund. Napastnik wciąż szuka formy pod okiem Massimiliano Allegriego w Napoli.

Historia bezpośrednich starć faworyzuje gości. Dania nie przegrała żadnego z siedmiu ostatnich meczów z Norwegią. W czerwcu 2024 roku pokonała rywali 3:1. Pięć ostatnich potyczek obu drużyn w Oslo zawsze kończyło się bramkami dla obu ekip. To ważna statystyka, bo defensywa gospodarzy regularnie popełnia błędy. Zespół Solbakkena tracił gola w każdym z 13 ostatnich spotkań. Co więcej, w 13 z 15 ostatnich meczów Norwegów trafiały obie drużyny. Mimo tych luk w obronie, analitycy dają gospodarzom 57 procent szans na zwycięstwo.

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O wyniku może przesądzić słaba postawa Duńczyków na obcych stadionach. Od początku 2024 roku rozegrali oni dziesięć wyjazdowych meczów o stawkę. Wygrali zaledwie dwa z nich i zanotowali cztery porażki.

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