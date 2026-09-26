Juventus chce obrońcę Barcelony. Flick dostrzegł niepokojący problem

Alex Balde może latem 2027 roku pożegnać się z FC Barceloną. Jak informuje serwis internetowy Sport.es, Hansi Flick uważa, że rozwój Hiszpana wyhamował, a zainteresowanie wykazuje Juventus.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick widzi problem

Alex Balde nie ma obecnie pewnego miejsca w składzie FC Barcelony. Lewy obrońca, który jeszcze niedawno był postrzegany jako jeden z ważniejszych wychowanków klubu, w tym sezonie otrzymał zaledwie 12 minut na boisku. Taka sytuacja może mieć wpływ na decyzje dotyczące jego przyszłości.

Według informacji Sport.es trener Hansi Flick dostrzega w 22-latku większy potencjał, ale jednocześnie uważa, że zawodnik nie zrobił ostatnio oczekiwanego kroku naprzód. Niemiecki szkoleniowiec ma być zdania, że Balde potrzebuje zmiany otoczenia, aby ponownie ruszyć z miejsca.

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Sytuację obserwuje Juventus, który rozważa sprowadzenie Hiszpana. Turyńczycy mogą szukać wzmocnienia na lewej stronie defensywy, a profil wychowanka Barcelony odpowiada ich potrzebom. Na razie nie doszło jednak do konkretów w sprawie transferu.

Barcelona nie musi spieszyć się z decyzją. Kontrakt Balde obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, a według Transfermarkt jego wartość rynkowa wynosi obecnie 50 milionów euro. W klubie z Camp Nou ostateczna ocena sytuacji ma zostać przeprowadzona latem 2027 roku.

Urodzony w Barcelonie piłkarz ma już na swoim koncie siedem występów w drużynie narodowej. Balde mimo 22 lat ma już na swoim koncie sporo sukcesów. Trzykrotnie wygrał mistrzostwo La Lihga, raz Puchar Hiszpanii, a także trzykrotnie triumfował w w Superpucharze Hiszpanii.