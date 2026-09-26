Yamal powiedział, co myśli o Messim. Słowa prosto z serca

Lamine Yamal uważa Leo Messiego za najlepszego piłkarza w historii. W rozmowie z The Guardian ujawnił, co myśli na temat byłej gwiazdy FC Barcelony. Zdradził, co powiedział Argentyńczykowi po jednym z meczów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal podziękował Messiemu

Lamine Yamal to obecnie największa gwiazda FC Barcelony. Nie tylko kibice, ale również kataloński klub widzą w nim pewnego rodzaju następcę legendarnego Leo Messiego. Podobnie jak Argentyńczyk jest wychowankiem Blaugrany i w młodym wieku wchodził do pierwszego zespołu.

W rozmowie z The Guardian nastolatek ujawnił, co myśli na temat Leo Messiego oraz co mu powiedział po finale Mistrzostw Świata 2026. Yamal podkreślił, że zazwyczaj unika takich sytuacji, ale wtedy spontanicznie podszedł do starszego kolegi, aby podziękować mu za wszystko, co zrobił.

– Podszedłem do Leo Messiego i powiedziałem mu: „Dziękuję”. Po prostu bardzo mu podziękowałem za wszystko, co zrobił, i za to, że jest najlepszy. Zawsze uważałem, że to właśnie on jest najlepszy. Zawsze staram się trochę dystansować od rzeczy, które wyglądają pięknie na pokaz. Ten moment był jednak szczery i płynął prosto z serca. Zobaczyłem go tam, więc podszedłem, żeby podziękować mu za to, co zrobił dla futbolu. To był całkowicie spontaniczny gest – opowiedział Lamine Yamal w rozmowie z The Guardian.

Yamal z Messim miał okazję zagrać tylko jeden raz. Obaj piłkarze stanęli naprzeciwko siebie w finale Mistrzostw Świata 2026. Górą był nastolatek, a jego Hiszpania pokonała Argentynę po dogrywce, zostając mistrzem świata.