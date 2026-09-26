Juventus wraca po bramkarza. Chcieli go przed Grabarą i Vicario

Juventus ponownie zerka w stronę bramkarza Liverpoolu. Jak donosi TeamTalk, Alisson Becker może dołączyć do Starej Damy na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku.

fot. Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Alisson Becker łączony z Juventusem

Juventus w poprzednim sezonie kompletnie rozczarował, kończąc rozgrywki Serie A poza TOP 4, przez co nie udało im się awansować do Ligi Mistrzów. Latem zaszło w klubie kilka zmian. Przede wszystkim wymieniono wszystkich bramkarzy. Odeszli Michele Di Gregorio i Mattia Perin. Ich miejsce zajęli Guglielmo Vicario oraz Kamil Grabara. W obu przypadkach chodzi o roczne wypożyczenie z możliwością wykupu.

Wcześniej jednak ich priorytetem był Alisson Becker. Rozmowy z Liverpoolem trwały jakiś czas, ale finalnie nie udało się osiągnąć porozumienia. Niewykluczone, że temat wróci w przyszłości. Brazylijczyk ma kontrakt z The Reds tylko do końca obecnego sezonu.

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Z doniesień TeamTalk wynika, że Juventus może wrócić po 33-latka na koniec sezonu w ramach wolnego transferu. Liverpool wciąż traktuje go jako numer jeden między słupkami, ale rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu jeszcze się nie rozpoczęły. Źródło przekonuje, że na ten moment Alisson jest bliżej opuszczenia 20-krotnych mistrzów Anglii niż podpisania nowej umowy.

Alisson Becker trafił na Anfield latem 2018 roku z AS Romy. Ma zatem doświadczenie gry na włoskich boiskach. W barwach Liverpoolu wystąpił łącznie w 339 meczach, w których 140 razy zachował czyste konto. Z kolei we Włoszech występował w latach 2016-2018.