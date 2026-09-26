Barcelona odrzuciła Alvareza. Wielka gwiazda nowym priorytetem

FC Barcelona całkowicie zrezygnowała z Juliana Alvareza. Z doniesień El Nacional wynika, że wrócił temat Lautaro Martineza. To właśnie napastnik Interu Mediolan jest priorytetem transferowym Blaugrany.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Lautaro Martinez priorytetem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona nie zrealizowała najważniejszego celu w letnim oknie transferowym, jakim było sprowadzenie napastnika klasy światowej. Po odejściu Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa pojawiła się luka, którą awaryjnie musiał zapełnić Raphinha, którego przesunięto na pozycję numer dziewięć.

Latem było głośno na temat potencjalnego transferu Juliana Alvareza. Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ Atletico Madryt kategorycznie odrzuciło możliwość sprzedaży Argentyńczyka katalońskiemu klubowi. Teraz już wiadomo, że Barcelona zmieniła swoje priorytety na rynku transferowym. „Julian Alvarez to już przeszłość. Musimy patrzeć w przyszłość” – mówił ostatnio Deco. El Nacional donosi o nowym napastniku, który stał się obsesją Blaugrany.

Nowym priorytetem ma być Lautaro Martinez, a więc napastnik Interu Mediolan. Już latem FC Barcelona próbowała go ściągnąć, lecz szybko odbiła się od ściany. Nerazzurri od razu odpowiedzieli, że ich gwiazda nie jest na sprzedaż, więc nie podjęto nawet negocjacji.

Mimo niepowodzenia Deco nie zamierza się poddawać. Dyrektor sportowy będzie naciskał, żeby sfinalizować transakcję z udziałem mistrza świata z 2022 roku. W stolicy Katalonii wierzą, że jeśli zapłacą 80 milionów euro, Inter Mediolan zmieni zdanie i zgodzi się sprzedać Lautaro Martineza.

Lautaro udowadnia, że jest w świetnej formie. Przed przerwą na kadrę zdobył łącznie 4 bramki i zaliczył asystę w 5 meczach.