Juventus sfinalizował transfer. Oto następca Grabary

Kamil Grabara wypadł na resztę sezonu przez zerwane więzadła krzyżowe. Juventus wrócił na rynek transferowy i wybrał nowego bramkarza. Fabrizio Romano poinformował, że do klubu trafi Neto.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Neto podpisze kontrakt z Juventusem

Juventus przed startem sezonu 2026/2027 kompletnie zmienił obsadę na pozycji bramkarza. Z klubem pożegnał się Michele Di Gregorio oraz Mattia Perin. W ich miejsce ściągnięto w ramach wypożyczenia dwóch golkiperów: Guglielmo Vicario i Kamila Grabarę. Reprezentant Polski miał być zmiennikiem i naciskać na konkurenta, aby wywalczyć miejsce w składzie. Tak się jednak nie stanie, ponieważ doznał poważnej kontuzji.

Na jednym z ostatnich treningów zerwał więzadła krzyżowe, przez co wypadł z gry praktycznie na cały sezon. W efekcie Stara Dama musiała wrócić na rynek transferowy, aby znaleźć nowego bramkarza. Fabrizio Romano poinformował, kto zastąpi byłego golkipera VfL Wolfsburg.

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Z informacji cenionego dziennikarza wynika, że wszystko zostało już ustalone. Kontrakt z klubem podpisze Neto, który w przeszłości grał już w barwach Juventusu. 37-latek był związany z klubem w latach 2015-2017, ale wystąpił jedynie w 22 meczach, w których jednak 13 razy zachował czyste konto.

Ostatnie lata spędził w Brazylii, gdzie by związany z Botafogo. W sezonie 2026 rozegrał 18 meczów, a klub opuścił po wygaśnięciu kontraktu. Do Turynu trafi na zasadzie wolnego transferu, podpisując krótkoterminowy kontrakt. Wcześniej grał w takich klubach jak Fiorentina, Arsenal, Barcelona czy Valencia.