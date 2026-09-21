Juventus szuka bramkarza. Oni mogą zastąpić Grabarę

Kamil Grabara zerwał więzadła krzyżowe. Niewykluczone, że straci cały sezon. Jak podaje Tuttosport, Juventus zdecydował się na awaryjny transfer. Rozważają dwie kandydatury na bramkę w miejsce Polaka.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Juventus podjął decyzję o transferze kolejnego bramkarza

Juventus przed startem sezonu zdecydował się na poważne zmiany w obsadzie pozycji bramkarza. Z klubem pożegnał się nie tylko Michele Di Gregorio, ale także Mattia Perin. Ich miejsce zajęło dwóch wypożyczonych zawodników: Guglielmo Vicario oraz Kamil Grabara. Włoski golkiper trafił do zespołu wcześniej i stał się numerem jeden. Reprezentant Polski miał być jego zmiennikiem i konkurentem do walki o wyjściowy skład.

Grabara zagrał w Lidze Europy, debiutując w barwach Starej Damy. W miniony weekend doznał jednak kontuzji. 26-latek zerwał więzadła krzyżowe. W najgorszym wypadku straci cały sezon. W najlepszym będzie niedostępny przez kilka miesięcy. To spory cios dla turyńskiego klubu.

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W obliczu kontuzji polskiego bramkarza Juventus zdecydował się wrócić na rynek transfery. Jak donosi Tuttosport, trwają poszukiwania nowego golkipera. Okno transferowe jest zamknięte, więc w grę wchodzą tylko zawodnicy bez kontraktu. Kandydatury są dwie. Pierwsza z nich to Neto, czyli były bramkarz brazylijskiego Botafogo. W swoim CV ma również Arsenal, a także Juventus, z którym był związany w latach 2015-2017.

Druga opcja to Sergio Rico. W poprzednim sezonie miał ważny kontrakt z katarską Al-Gharafa jednak nie rozegrał tam ani jednego meczu. Zaliczył jedynie siedem spotkań w sezonie 2024/2025.