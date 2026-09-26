Olise wykluczył Premier League. Tam chce trafić gwiazda Bayernu

20:23, 26. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Michael Olise mimo zainteresowania takich klubów jak Liverpool czy Man City nie chce wracać do Premier League. Francuz marzy o grze w La Liga. Jak donosi TeamTalk, gwiazdę Bayernu obserwuje Real i Barcelona.

Michael Olise
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise chce grać w La Liga. Real Madryt i Barcelona czekają

Michael Olise to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Trudno się temu dziwić, ponieważ Francuz imponuje formą, odkąd przeniósł się do Bayernu Monachium. Od momentu zmiany barw klubowych strzelił już 50 bramek i zanotował 58 asyst w 114 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W minione lato mocno interesował się nim Real Madryt, lecz ostatecznie do transferu nie doszło. Wydaje się to jednak nieuniknione.

Coraz więcej wskazuje na to, że 24-latek powoli otwiera się na nowe wyzwania. Zainteresowanie skrzydłowym jest dużo większe, ponieważ oprócz Los Blancos w gronie chętnych klubów są jeszcze: FC Barcelona, Liverpool, Manchester City czy Arsenal. Olise ma jednak konkretne preferencje.

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Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że Olise nie zamierza wracać do Premier League. Na ten moment odpowiada mu pobyt w Bundeslidze. Niemniej jednak jego ambicją jest gra w przyszłości w La Liga. Źródło sugeruje, że zarówno Real Madryt, jak i FC Barcelona trzymają rękę na pulsie.

Na ten moment Bayern wyklucza sprzedaż piłkarza. Potencjalnie w przyszłości – jeśli zmienią zdanie – kwota transferu na pewno przekroczy 140 milionów euro. Warto odnotować, że dwa lata temu zapłacili za niego Crystal Palace jedynie 53 mln euro.

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