Real Madryt rozważa awaryjny transfer. 35 mln euro za obrońcę

Real Madryt rozważa transfer Finna Jeltscha z VfB Stuttgart. Królewscy chcą w ten sposób rozwiązać potencjalny problem w obronie. AS informuje, że w grę wchodzi kwota 35 milionów euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt gotów wydać 35 mln euro na kolejnego obrońcę

Real Madryt od dłuższego czasu ma spore problemy, jeśli chodzi o głębie składu na pozycji środkowego obrońcy. Nie tylko liczba zawodników jest niewystarczająca, ale także zbyt często są oni niedostępni z powodu licznych kontuzji. Ostatnio do grona kontuzjowanych dołączył Ibrahima Konate. Ponadto regularnie wypada Eder Militao, a z końcem sezonu wygasa kontrakt Antonio Rudigera.

Zarząd klubu musi jak najszybciej rozwiązać ten problem, aaby Jose Mourinho miał większe pole manewru, jeśli chodzi o wybór stoperów do gry. Z tego względu pojawił się pomysł transferu utalentowanego 20-latka. Jak donosi dziennik AS, w kręgu zainteresowań znalazł się Finn Jeltsch.

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Jeltsch to jeden z najbardziej utalentowanych niemieckich obrońców. Ma dopiero 20 lat, a dysponuje już sporym doświadczeniem w Bundeslidze. Łącznie w barwach VfB Stuttgart rozegrał 57 spotkań, debiutując w sezonie 2024/2025. Wcześniej grał w 2. Bundeslidze w barwach Norymbergi.

Na ten moment brakuje konkretów, ale Los Blancos uważnie obserwują zawodnika. Hiszpański gigant jest gotów, żeby zapłacić za Jeltscha 35 milionów euro. To dokładnie tyle samo, ile wynosi jego wartość. Kontrakt ze Stuttgartem ma ważny do czerwca 2030 roku. Nie zadebiutował jeszcze w dorosłej reprezentacji, ale ma sporo występów w młodzieżowych kadrach. W przeszłości był m.in. mistrzem świata i Europy z drużyną do lat 17.