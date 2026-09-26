A jednak! Kadrowicz opuszcza zgrupowanie. Fatalne wieści dla Urbana

19:10, 26. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Łączy nas piłka

Jakub Kamiński już w pierwszej połowie meczu z Bośnią i Hercegowiną musiał opuścić boisko. Powodem była kontuzja. Na profilu Łączy nas piłka pojawiła się informacja, że kadrowicz opuszcza zgrupowanie. To kolejny problem dla selekcjonera Jana Urbana.

Jakub Kamiński
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński opuszcza zgrupowanie z powodu kontuzji

Jakub Kamiński, choć dostaje bardzo mało minut w Benfice, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Co więcej, w meczu z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym wystąpił w wyjściowej jedenastce. Na boisku spędził zaledwie dwadzieścia cztery minuty. W pewnym momencie poczuł ból w mięśniu i był zmuszony zejść z murawy. Jego miejsce zajął Nicola Zalewski.

Pierwsze doniesienia sugerowały, że może uda mu się dojść do pełni sił na ostatni mecz z Bośnią i Hercegowiną. Mówił o tym m.in. w TVP Sport podczas pomeczowego wywiadu. Tak się jednak nie stanie, ponieważ na profilu Łączy nas piłka pojawiła się informacja, że opuszcza zgrupowanie.

Jakub Kamiński (SL Benfica) z powodu urazu opuścił trwające zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpi w najbliższych meczach Ligi Narodów UEFA. Polacy zagrają w nich ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią i Hercegowiną – brzmi komunikat Łączy nas piłka.

W sobotę po południu Jan Urban zdecydował się dowołać kolejnego piłkarza w miejsce Kamińskiego. Na kolejny występ z orzełkiem na piersi szanse dostanie Oskar Pietuszewski. Trzeba jednak pamiętać, że nastolatek do niedawna również był kontuzjowany. Selekcjoner musi więc ostrożnie zarządzać siłami piłkarza FC Porto, aby uniknąć kolejnych urazów.

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