Holandia – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2026)

Rewolucja na ławkach i trenerskie trzęsienie ziemi. Xavi kontra Klopp! Sprawdź nasz typ na mecz Holandia - Niemcy.

Parallax Pictures/ Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Holandii

To będzie wieczór pełen debiutów i taktycznych nowości. Reprezentacja Holandii zmierzy się z Niemcami w hicie pierwszej kolejki Ligi Narodów UEFA. Mecz zaplanowano na 24 września 2026 roku o godzinie 20:45 na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Obie drużyny rywalizują w grupie 2, Dywizji A gdzie ich przeciwnikami będą również zespoły Serbii oraz Grecji. Dwie najlepsze ekipy z grupy awansują do ćwierćfinałów.

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Starcia tych potęg zawsze budzą ogromne emocje, ale tym razem uwaga skupia się na ławkach rezerwowych. Xavi Hernandez i Jurgen Klopp po raz pierwszy poprowadzą swoje nowe zespoły. Obie reprezentacje chcą szybko zapomnieć o koszmarze z tegorocznych mistrzostw świata. Holendrzy pożegnali się z mundialem w 1/16 finału, ulegając po rzutach karnych Maroku. Niemcy w tej samej fazie turnieju sensacyjnie odpadli w starciu z Paragwajem, również przegrywając serię jedenastek.

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Świeża krew. Gjivai Zechiël robi furorę w barwach Feyenoordu

Xavi Hernandez przejął stery w kadrze Oranje po Ronaldzie Koemanie. Hiszpan, który wcześniej prowadził Barcelonę w 143 meczach ze średnią 2,07 punktu na spotkanie, od razu wdrożył odważne zmiany. Nowy selekcjoner zrezygnował z Memphisa Depaya. Najlepszy strzelec w historii holenderskiej kadry, autor 52 bramek, na mundialu wchodził na boisko z ławki rezerwowych we wszystkich trzech występach. Obecnie nie otrzymał powołania od Xaviego.

Szansę pokazania swoich umiejętności dostaną zawodnicy błyszczący na boiskach Eredivisie. Powołanie otrzymał Gjivai Zechiël. Ofensywny gracz świetnie wszedł w sezon i zdobył pięć goli w zaledwie sześciu ligowych spotkaniach w barwach Feyenoordu. Do kadry dołączył także Ruben van Bommel.

Ciężar zdobywania bramek ma spoczywać na barkach sprawdzonych zawodników. Cody Gakpo znakomicie rozpoczął zmagania w Premier League w sezonie 2026/2027. Zanotował trzy asysty i znajduje się na czele ligowej klasyfikacji, obok takich graczy jak Antoine Semenyo, Evanilson i Pascal Groß. Gakpo to najskuteczniejszy piłkarz w obecnej kadrze Holandii z dorobkiem 24 trafień w 54 występach.

Jurgen Klopp buduje niemiecką maszynę od nowa

Zmiany w niemieckim obozie mają równie fundamentalny charakter. Jurgen Klopp zastąpił na stanowisku selekcjonera Juliana Nagelsmanna. Były menedżer Liverpoolu stoi przed zadaniem wdrożenia swojego firmowego pressingu. Niemcy mają wysoko odbierać piłkę i nie dawać rywalom czasu na rozegranie. Trener powołał szeroką kadrę, liczącą aż 44 nazwiska.

Zespół podzielono na dwie odrębne grupy. Pierwszych 24 graczy wystąpi w meczach z Holandią i Grecją, a pozostali zagrają z Serbią i w rewanżu z Grekami. Z drużyną narodową pożegnał się Manuel Neuer, więc nowym numerem jeden w bramce został Marc-Andre ter Stegen. Kapitan drużyny, Joshua Kimmich, przeniesie się do linii pomocy, gdzie ma pełnić funkcję kluczowej kotwicy w systemie Kloppa.

Twierdza Amsterdam i bramkowe żniwa

Gospodarze imponują stabilnością w meczach o stawkę. Holandia pozostaje niepokonana w regulaminowym czasie gry od 16 spotkań. Ostatnia porażka w 90 minutach miała miejsce w październiku 2024 roku w Lidze Narodów. Wtedy Oranje ulegli Niemcom 0:1. Ekipa prowadzona wówczas przez Nagelsmanna całkowicie zdominowała rywali, pozwalając im na oddanie zaledwie trzech strzałów ze wskaźnikiem goli oczekiwanych na poziomie 0,20.

Holendrzy zamienili swój stadion w prawdziwą twierdzę. Od ostatnich mistrzostw Europy strzelali gole we wszystkich ośmiu domowych meczach o stawkę, notując imponującą średnią 3,75 bramki na spotkanie. Wrześniowe starcie tych drużyn w 2024 roku zakończyło się remisem 2:2. Widowisko dostarczyło kibicom aż siedem klarownych okazji strzeleckich i 32 strzały na bramkę przy łącznym wskaźniku xG na poziomie 4,55.

Historyczne statystyki wskazują na otwarte widowisko. Obie ekipy strzelały gole w każdym ze swoich czterech meczów podczas tegorocznego mundialu.

Spotkania obu tych reprezentacji na mistrzostwach świata w Ameryce Północnej przynosiły średnio cztery bramki na mecz w regulaminowym czasie gry. W sześciu z ostatnich siedmiu bezpośrednich pojedynków między Holandią a Niemcami obie drużyny trafiały do siatki.

Nasz typ: remis lub zwycięstwo gospodarzy – kurs 1.56 w STS

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