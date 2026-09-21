Conte rozchwytywany. Włoski gigant bierze go pod uwagę

13:58, 21. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato

Antonio Conte jest obecnie bez pracy. Jego nazwisko łączy się z Man United. To jednak nie wszystko, ponieważ z doniesień Calciomercato wynika, że obserwuje go również AC Milan.

Antonio Conte
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Milan monitoruje sytuacje Antonio Conte

Antonio Conte po zakończeniu poprzedniego sezonu zaskoczył wszystkich, odchodząc z Napoli. Była to decyzja jednostronna podjęta przez trenera, który doszedł do wniosku, że jego misja dobiegła końca. Przed startem kampanii 2026/2027 nie podjął nowego wyzwania, choć był łączony z różnymi klubami. Nie brakowało także doniesień, że może wrócić do rodzimej federacji, przejmując po raz drugi reprezentację Włoch.

Na ten moment jest bez pracy. W ostatnich dniach jest o nim coraz głośniej w kontekście powrotu do Premier League. Jego nazwisko jest brane pod uwagę przez Manchester United na wypadek, gdyby Michael Carrick został zwolniony. Czerwone Diabły kompletnie rozczarowują.

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Manchester United to tylko jedna z opcji. Niespodziewanie we włoskiej prasie pojawiły się informacje o jeszcze jednym klubie, który monitoruje sytuacje 57-latka. Zdaniem serwisu Calciomercato ma nim być AC Milan, za którego wyniki odpowiada obecnie Ruben Amorim. Rossoneri wygrali ostatni mecz ligowy w Serie A, ale wcześniej zanotowali serię trzech spotkań z rzędu bez zwycięstwa, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Na ten moment Milan tylko się przygląda, ponieważ sytuacja w klubie jest w miarę stabilna. Po 5. kolejkach zajmują 5. miejsce z dorobkiem 11 punktów. Strata do Romy, Interu oraz Lazio wynosi zaledwie dwa punkty. Przed nimi jest jeszcze Cagliari, które wyprzedza ich o jedno oczko.

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