Liverpool ruszył po gwiazdę Juventusu. Rozmowy jednak nic nie dały

Francisco Conceicao znalazł się latem na radarze Liverpoolu, ale transfer nie doszedł do skutku. Jak ujawnił dziennikarz Ekrem Konur na X, The Reds prowadzili rozmowy z Juventusem.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Juventus dostał sygnał z Liverpoolu

Francisco Conceicao był jednym z zawodników, którym Liverpool przyglądał się podczas letniego okna transferowego. Angielski klub szukał wzmocnień na skrzydłach, a Portugalczyk miał odpowiadać profilowi poszukiwanego zawodnika. Zainteresowanie nie przerodziło się jednak w formalną ofertę dla Juventusu.

Sytuacja 23-latka była latem szeroko komentowana we włoskich mediach. Klub z Serie A otrzymywał sygnały z Premier League, a wśród zainteresowanych wymieniano właśnie Liverpool. Według informacji Ekrema Konura na X między klubami doszło do kontaktów, lecz rozmowy nie doprowadziły do złożenia konkretnej propozycji transferowej.

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Bianconeri nie byli zresztą szczególnie zainteresowani pozbyciem się Francisco Conceicao za wszelką cenę. Portugalczyk ma kontrakt z Juventusem do 2030 roku, a klub z Serie A wiąże z nim określone oczekiwania. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że ewentualna sprzedaż musiałaby oznaczać dla Włochów odpowiednio wysoką rekompensatę.

Liverpool pozostawił zatem temat bez finalnego ruchu. Chociaż zainteresowanie zawodnikiem nie musi być zamkniętym rozdziałem. Na ten moment Portugalczyk pozostaje jednak piłkarzem Juventusu i walczy o kolejne minuty w zespole Luciano Spallettiego. Sam zawodnik wcześniej podkreślał, że jest szczęśliwy w Turynie. Liverpool może jednak ponownie pojawić się w tej historii, jeśli sytuacja skrzydłowego w Juventusie ulegnie zmianie.