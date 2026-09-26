Alexander-Arnold rozważa odejście z Realu. Gigant czeka w pogotowiu

Trent Alexander-Arnold może niebawem wrócić do Premier League. Kiepską sytuację piłkarza w Realu Madryt chce wykorzystać Arsenal. Jak poinformował serwis fussball-news, jeśli pojawi się oferta w wysokości ok. 70-80 mln euro, Los Blancos nie będą protestować.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Arsenal rozważa transfer Alexandra-Arnolda z Realu

Trent Alexander-Arnold po dziewiętnastu latach spędzonych w Liverpoolu zdecydował się odejść z macierzystego klubu latem 2025 roku. Wychowanek The Reds nie przedłużył kontraktu, decydując się na przejście do Realu Madryt. Pobyt u hiszpańskiego giganta jest jednak daleki od oczekiwań.

Pierwszy sezon był naznaczony częstymi urazami, przez co opuści sporą część spotkań. Natomiast w obecnej kampanii przegrał rywalizację na pozycji prawego obrońcy z Denzelem Dumfriesem, który dopiero co trafił na Bernabeu. Nic dziwnego, że Anglik powoli zastanawia się nad odejściem.

Jak poinformował serwis fussball-news, sytuację 27-letniego piłkarza uważnie obserwuje Arsenal. Kanonierzy szukają wzmocnień na pozycji prawego obrońcy z powodu zbyt częstych problemów zdrowotnych Bena White’a. Trent Alexander-Arnold ma być jednym z głównych kandydatów.

Na ten moment nie ma mowy o żadnych negocjacjach na linii Real – Arsenal. Madrytczycy nie zamierzają sprzedawać Anglika w styczniowym oknie transferowym. Źródło przekonuje jednak, że przy ofercie w wysokości 70-80 milionów euro mogą zmienić zdanie i rozstać się z zawodnikiem. Przypomnijmy, że zapłacili za niego jedynie 10 mln euro, żeby ściągnąć go jeszcze przed startem Klubowych Mistrzostw Świata.

Alexander-Arnold jako piłkarz Los Blancos rozegrał łącznie 40 meczów, notując w nich zaledwie 8 asyst.