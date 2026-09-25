Endrick może odejść z Realu Madryt. Padła konkretna propozycja

fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Wielki klub chce Endricka

Endrick znajduje się w sytuacji, która może skłonić Real Madryt do rozważenia wypożyczenia młodego napastnika. Brazylijczyk potrzebuje regularnych występów, jednak na początku sezonu nie zdołał wywalczyć sobie mocnej pozycji w zespole. Na jego sytuację wpływ miała również kontuzja, przez którą jego dorobek ogranicza się do zaledwie czterech minut spędzonych na murawie.

AC Milan już wcześniej przyglądał się sytuacji 20-latka. „Corriere dello Sport” przekonuje natomiast, że Rossoneri ponownie mogą spróbować sprowadzić zawodnika w styczniowym oknie transferowym. Tym razem w grę miałoby wejść czasowe przenosiny, które pozwoliłyby Endrickowi regularnie pojawiać się na boisku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Włoski klub może mieć przy tym istotny argument w postaci relacji z gigantem La Liga. Milan liczy, że dobre kontakty z hiszpańskim gigantem ułatwią rozmowy w sprawie Brazylijczyka. W Mediolanie mają dostrzegać w nim zawodnika, który przy odpowiedniej liczbie minut może szybko odzyskać rytm i pokazać pełnię swoich możliwości.

Sam Endrick również potrzebuje gry z myślą o reprezentacji Brazylii. Napastnik chce pozostać w orbicie kadry na najważniejsze spotkania i zdaje sobie sprawę, że brak regularnych występów może utrudnić mu walkę o miejsce w zespole narodowym. Z tego powodu zimowe wypożyczenie może stać się realnym rozwiązaniem.

Na razie nie wiadomo jednak, czy Real będzie skłonny otworzyć drzwi do takiego ruchu. Jose Mourinho wciąż ma Endricka w swoich planach, co może skomplikować ewentualne rozmowy.