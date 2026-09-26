Liverpool widzi go jako następcę Van Dijka. Cena wywoławcza to 70 mln euro

16:40, 26. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Liverpool przygotowuje się do odejścia Virgila van Dijka. Jako następcę Holendra wytypowali Alessandro Bastoniego. TeamTalk informuje o potencjalnej kwocie transferu w wysokości 70 milionów euro.

Virgil van Dijk
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Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Bastoni celem Liverpoolu, żeby zastąpić Van Dijka

Liverpool w połowie kwietnia 2025 roku zdecydował się podpisać nowy kontrakt z Virgilem van Dijkiem. Tak się składa, że trwający sezon będzie prawdopodobnie ostatnim w karierze reprezentanta Holandii na Anfield Road. Jego umowa wygasa z końcem czerwca. Medialne doniesienia sugerują, że 35-latek opuści klub po dziewięciu latach. W tym czasie łącznie wystąpił w 380 meczach, w których strzelił aż 36 bramek.

Włodarze 20-krotnych mistrzów Anglii rozglądają się już za następcą swojego kapitana oraz jednego z najważniejszych zawodników. Pierwsze kroki zostały poczynione, a priorytetem na lato przyszłego roku ma być Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, o czym pisze serwis TeamTalk.

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Co ciekawe, według źródła Bastoni jest otwarty na transfer do Premier League. Nie jest to nic nowego, ponieważ już latem jego nazwisko przewijało się w kontekście zmiany klubu. Wtedy jednak pisano głównie o dwóch hiszpańskich klubach, a więc FC Barcelonie i Realu Madryt.

Inter Mediolan ostatecznie zatrzymał środkowego obrońcę, ale taki stan rzeczy może nie potrwać długo. Bastoni to jeden z najlepszych stoperów na świecie. Nerazzurri są świadomi, że przyciąga duże zainteresowanie. Jeśli pojawi się na stole oferta o wartości ok. 70 mln funtów, mogą przemyśleć temat.

Bastoni gra w Mediolanie od sezonu 2018-2019. Łącznie rozegrał ponad 300 meczów. Na swoim koncie ma m.in. dwa finały Ligi Mistrzów, a także trzy mistrzostwa Włoch. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2028 roku.

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