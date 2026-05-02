McTominay rozchwytywany na rynku. Zdecydował o przyszłości

09:03, 2. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Scott McTominay wzbudza zainteresowanie ekip z Premier League. 29-letni pomocnik jest jednak bliski przedłużenia umowy z SSC Napoli - poinformowała strona TEAMtalk.

Scott McTominay
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Media: SSC Napoli zatrzyma Scotta McTominaya

Scott McTominay jest jednym z najlepszych pomocników w Serie A, imponując wysoką formą w barwach SSC Napoli. Fantastyczna postawa 29-letniego Szkota rzecz jasna nie przechodzi bez echa wśród europejskich gigantów. Chrapkę na sprowadzenie mierzącego 191 centymetrów piłkarza mają szczególnie potentaci z Premier League, w tym Arsenal oraz jego były klub, czyli Manchester United. Zainteresowanie doświadczonym pomocnikiem rośnie z tygodnia na tydzień, co tak naprawdę nie powinno nikogo szczególnie dziwić.

Jednak wszystko wskazuje na to, że potęgi z Wysp Brytyjskich ostatecznie będą musiały obejść się smakiem. Jak donosi brytyjski serwis „TEAMtalk”, McTominay jest bowiem o krok od przedłużenia kontraktu z obecnym pracodawcą. Nowa umowa cenionego zawodnika z SSC Napoli będzie długoterminowa oraz zapewni mu znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Przypomnijmy, że aktualny kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

69-krotny reprezentant Szkocji z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Azzurrich od sierpnia 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Diego Armando Maradona za ponad 30 milionów euro z wyżej wspomnianego Manchesteru United, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 40 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył 4 asysty. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro.

