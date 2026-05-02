Zagłębie Lubin – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Zagłębie Lubin podejmie Cracovię w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę (3 maja) o godz. 14:45. Goście liczą na wykorzystanie słabszej formy rywali.

Zagłębie – Cracovia: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością z Cracovią w niedzielnym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli, jednak w ostatnich tygodniach wyraźnie obniżyli formę. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego przegrali aż pięć z sześciu ostatnich spotkań.

Jeszcze niedawno wydawało się, że walka o europejskie puchary jest w ich zasięgu, lecz końcówka sezonu nie układa się dla nich po myśli. W zespole z Krakowa przed tygodniem na ławce trenerskiej zadebiutował Bartosz Grzelak. Jego drużyna wywalczyła cenny punkt w starciu z Pogonią Szczecin, a bramkę na wagę remisu w 95. minucie zdobył Kahveh Zahiroleslam. Wiele wskazuje na to, że rywalizacja w Lubinie będzie wyrównana i może zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem

Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.

Zagłębie – Cracovia: ostatnie wyniki

Lubianie w poprzedniej kolejce sprawili niemiłą niespodziankę swoim kibicom, przegrywając u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2). Choć do przerwy prowadzili po trafieniu Marcela Reguły, końcówka spotkania należała już do gości, którzy odwrócili losy rywalizacji. Kwiecień nie był udany dla Miedziowych. W tym okresie przegrali z Legią Warszawa (0:1), pokonali Radomiaka Radom (1:0), a także ulegli Arce Gdynia (1:3) oraz Motorowi Lublin (0:1).

Cracovia w miniony weekend zremisowała na własnym stadionie z Pogonią Szczecin (1:1). Wcześniej Pasy poniosły porażkę z Rakowem Częstochowa (1:4), podzieliły się punktami z Arką Gdynia (2:2), przegrały z Górnikoem Zabrze (0:3), a także pokonały GKS Katowice (1:0).

Zagłębie – Cracovia: historia

W pięciu ostatnich spotkaniach Cracovia dwukrotnie wychodziła zwycięsko, a trzy mecze kończyły się remisami. Zagłębie Lubin nie ma ostatnio dobrej passy w rywalizacji z Pasami i na ligowe zwycięstwo nad Krakowianami czeka od maja 2023 roku. W pierwszej części sezonu obie drużyny podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie.

Zagłębie – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów kursy na niedzielne spotkanie są bardzo wyrównane. Zwycięstwo Zagłębia Lubin wyceniane jest na około 2.70, natomiast wygrana Cracovii oscyluje w granicach 2.65. Kurs na remis wynosi z kolei mniej więcej 3.25.

Zagłębie – Cracovia: przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Orlikowski, Nalepa, Michalski – Corluka, Dąbrowski, Kocaba, Grzybek – Kowalczyk, Szabo, Reguła

Cracovia: Madejski – Sutalo, Henriksson, Traore – Piła, Al-Ammari, Klich, Perković – Hasić, Minchev – Zahiroleslam

Zagłębie – Cracovia: transmisja meczu

Spotkanie między Zagłębie Lubin a Cracovią w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w niedzielę (3 maja) o godzinie 14:45. Mecz będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

