PressFocus

Baris Alper Yilmaz obserwowany przez Arsenal

Arsenal uważnie obserwuje gwiazdę Galatasaray. Baris Alper Yilmaz był obserwowany w derbach Stambułu przez dyrektora sportowego klubu, Adreę Bertę. 25-latek zbiera w ostatnim czasie pozytywne recenzje, imponując swoją formą. W tym sezonie zdobył 12 bramek i zanotował 15 asyst w 47 meczach.

Kanonierzy szukają nowego skrzydłowego, ponieważ chcą wzmocnić tę pozycję. Pomimo ogromnego zainteresowania, cena za skrzydłowego może być barierą dla wielu chętnych. Turecki gigant oczekuje za swoją gwiazdę kwoty oscylującej wokół 50 milionów euro.

Zarząd Arsenalu musi teraz zdecydować, czy jest gotowy zapłacić tak dużą sumę za piłkarza z Super Lig. Reprezentant Turcji jest wszechstronnym graczem, ponieważ może grać po obu stronach boiska, a także jako środkowy napastnik. Wyróżnia się techniką i pracowitością w obronie, co pasuje do stylu gry zespołu Mikela Artety.

Dla samego Yilmaza byłby to spory przeskok, ale także spełnienie marzeń. Mógłby walczyć o najważniejsze trofea w Anglii i Europie. Wszystko jednak zależy od tego, czy kluby dojdą do porozumienia w kwestiach finansowych.

