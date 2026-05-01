Inter szykuje ruch. Gwiazda Liverpoolu na celowniku

Curtis Jones znalazł się na celowniku Interu Mediolan
Inter Mediolan uważnie monitoruje sytuację Curtisa Jonesa, który według doniesień Fabrizio Romano może opuścić Liverpool już tego lata. Jak przekazał dziennikarz w mediach społecznościowych, rozmowy dotyczące nowego kontraktu pomocnika utknęły w martwym punkcie kilka miesięcy temu i od tego czasu nie odnotowano przełomu.
Zainteresowanie ze strony włoskiego giganta nie jest nowe. Inter śledzi rozwój sytuacji od stycznia i pozostaje otwarty na rozpoczęcie negocjacji. Kluczową rolę ma jednak odegrać kwota ewentualnego transferu, która może wpłynąć na finalną decyzję władz klubu z Mediolanu. Jednocześnie sytuację zawodnika obserwują również inne kluby z Premier League.
- Zobacz też: Serie A i kontrowersje. Inzaghi mówił wprost
Obecna umowa Jonesa z Liverpoolem obowiązuje do lata 2027 roku, co stawia klub z Anfield Road w stosunkowo komfortowej pozycji negocjacyjnej. Mimo to brak postępów w rozmowach kontraktowych może skłonić działaczy do rozważenia sprzedaży pomocnika.
24-letni zawodnik jest wychowankiem akademii piłkarskiej Liverpoolu i od lat uchodzi za jeden z ciekawszych talentów w kadrze The Reds. W trwającym sezonie rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując dwie asysty. Okazje na poprawę bilansu zawodnik może mieć w niedzielę przy okazji potyczki z Manchesterem United. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest natomiast na mniej więcej 35 milionów euro.