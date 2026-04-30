Mason Greenwood może być bohaterem głośnego transferu. Olympique Marsylia wycenia Anglika na prawie 100 milionów euro. Napastnik jest łączony z Paris Saint-Germain, Juventusem i Atletico Madryt - donosi Ekrem Konur.

100 milionów euro za Greenwooda! PSG, Atletico i Juventus już w kolejce

Mason Greenwood jest bez wątpienia kluczową postacią Olympique Marsylii. Anglik, po powrocie do piłki nożnej, udowadnia, że swego czasu był jednym z największych talentów w całej Anglii. W nadchodzącym letnim okienku transferowym wychowanek Manchesteru United może być bohaterem wielkiej transakcji. Ekrem Konur zdradza, że francuski klub oczekuje za swoją gwiazdę ofert w granicach 85-99 milionów euro.

Turecki dziennikarz zdradza, że wielkie kluby będą biły się o Masona Greenwooda. Napastnik Olympique Marsylii jest łączony z Paris Saint-Germain, Juventusem oraz Atletico Madryt. Oczekiwania finansowe pracodawcy Anglika są jednak zbyt wygórowane. Zainteresowane strony zapewne będą chciały zbić cenę.

Tak ogromna wycena Olympique Marsylii nie jest dziełem przypadku. Otóż zapis w kontrakcie Masona Greenwooda informuje, że 50% kwoty od przyszłego transferu trafia na konto Manchesteru United. Władze ze Stade Velodrome mają tego świadomość i prawdopodobnie dla tego mają tak wygórowane oczekiwania finansowe.

Mason Greenwood w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Olympique Marsylii. Statystyki strzeleckie są wyśmienite. Anglik strzelił aż 25 goli. Do tego może się pochwalić aż 10. asystami.