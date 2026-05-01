Barcelona, Atletico i Real Madryt mają na celowniku tego samego zawodnika. Hiszpańscy giganci chcą wzmocnić swoje defensywy gwiazdą z Premier League, o czym informuje Nicolo Schira.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

Mistrzostwo Hiszpanii – (niemal na pewno) FC Barcelona. Wicemistrzostwo – (najprawdopodobniej) Real Madryt. Czy ostatnie miejsce na podium przypadnie Atletico? Rojiblancos przegrali walkę o dwie najwyższe lokaty, ale ciągle mają szansę na finisz na 3. pozycji i… transfer zawodnika, którego chce czołówka La Liga.

Nicolo Schira przekonuje, że Blaugrana, Los Blancos i Los Colchoneros obserwują tego samego piłkarza. Wspomniane zespoły łączy nazwisko gwiazdy Premier League. W lecie do La Liga może przenieść się Cristian Romero, który od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Tottenhamu.

Mistrz świata z 2022 roku to jeden z najbardziej rozchwytywanych obrońców na rynku transferowym. Kontrakt 28-latka ze Spurs obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.

Do tej pory wydawało się, że jeżeli Romero odejdzie, to trafi do Atletico. Jednak półfinaliści Ligi Mistrzów niespodziewanie zyskali konkurencję w postaci rywali z krajowego podwórka.