Barcelona kontra Atletico i Real. Trwa walka o gwiazdę Premier League

21:23, 1. maja 2026
Michał Stompór

Barcelona, Atletico i Real Madryt mają na celowniku tego samego zawodnika. Hiszpańscy giganci chcą wzmocnić swoje defensywy gwiazdą z Premier League, o czym informuje Nicolo Schira.

Real Madryt - FC Barcelona
LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

Barcelona, Atletico i Real Madryt walczą o obrońcę z Premier League

Mistrzostwo Hiszpanii – (niemal na pewno) FC Barcelona. Wicemistrzostwo – (najprawdopodobniej) Real Madryt. Czy ostatnie miejsce na podium przypadnie Atletico? Rojiblancos przegrali walkę o dwie najwyższe lokaty, ale ciągle mają szansę na finisz na 3. pozycji i… transfer zawodnika, którego chce czołówka La Liga.

Nicolo Schira przekonuje, że Blaugrana, Los Blancos i Los Colchoneros obserwują tego samego piłkarza. Wspomniane zespoły łączy nazwisko gwiazdy Premier League. W lecie do La Liga może przenieść się Cristian Romero, który od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Tottenhamu.

Mistrz świata z 2022 roku to jeden z najbardziej rozchwytywanych obrońców na rynku transferowym. Kontrakt 28-latka ze Spurs obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.

Do tej pory wydawało się, że jeżeli Romero odejdzie, to trafi do Atletico. Jednak półfinaliści Ligi Mistrzów niespodziewanie zyskali konkurencję w postaci rywali z krajowego podwórka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości