AC Milan zatrzyma legendę. Rozmowy na ostatniej prostej

AC Milan rozważa przedłużenie kontraktu z Luką Modriciem. Dyrektor sportowy włoskiego klubu w rozmowie z "DAZN" potwierdził, że Chorwat pozostanie w Mediolanie na kolejny sezon.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan zremisował z Juventusem (0:0) w hicie 34. kolejki Serie A i plasuje się trzeciej lokacie w tabeli. Spotkanie w Mediolanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Dla Milanu mecz zakończył się jednak bardzo bolesnym ciosem.

Do końca sezonu wypadł Luka Modrić, który doznał poważnej kontuzji. Mowa o licznych złamaniach w obrębie lewej kości policzkowej. 40-letni pomocnik przeszedł operację, a jego przerwa od gry ma potrwać od 6 do 8 tygodni. Trwa teraz walka z czasem, by zawodnik zdążył wrócić do pełnej sprawności przed mistrzostwami świata.

Choć uraz jest poważny, w Mediolanie panuje ostrożny optymizm dotyczący przyszłości Chorwata w klubie. Kontrakt byłego pomocnika Realu Madryt obowiązuje na San Siro do czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że współpraca może zostać przedłużona.

Jak przekazał dyrektor sportowy Igli Tare w rozmowie z „DAZN”, klub jest bardzo blisko kontynuacji współpracy z legendarnym pomocnikiem. Według jego słów, Modrić ma podpisać nową umowę i pozostać w Mediolanie na kolejny sezon. Milan posiada odpowiednie zapisy w umowie, ale kluczowym warunkiem jest zgoda samego zawodnika. Decyzja Chorwata będzie formalnością.

🚨 AC Milan director Igli Tare: “I believe Luka Modrić will sign new deal and stay with us for one more season”, told DAZN. ❤️🖤 pic.twitter.com/NQk6nT3IgB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2026

W obecnym sezonie Modrić rozegrał 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Doświadczony pomocnik od momentu dołączenia do Milanu latem 2025 szybko stał się ważnym elementem środka pola.