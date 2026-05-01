AC Milan zatrzyma legendę. Rozmowy na ostatniej prostej

12:11, 1. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło: DAZN

AC Milan rozważa przedłużenie kontraktu z Luką Modriciem. Dyrektor sportowy włoskiego klubu w rozmowie z "DAZN" potwierdził, że Chorwat pozostanie w Mediolanie na kolejny sezon.

Luka Modrić blisko przedłużenia kontraktu z Milanem

AC Milan zremisował z Juventusem (0:0) w hicie 34. kolejki Serie A i plasuje się trzeciej lokacie w tabeli. Spotkanie w Mediolanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Dla Milanu mecz zakończył się jednak bardzo bolesnym ciosem.

Do końca sezonu wypadł Luka Modrić, który doznał poważnej kontuzji. Mowa o licznych złamaniach w obrębie lewej kości policzkowej. 40-letni pomocnik przeszedł operację, a jego przerwa od gry ma potrwać od 6 do 8 tygodni. Trwa teraz walka z czasem, by zawodnik zdążył wrócić do pełnej sprawności przed mistrzostwami świata.

Choć uraz jest poważny, w Mediolanie panuje ostrożny optymizm dotyczący przyszłości Chorwata w klubie. Kontrakt byłego pomocnika Realu Madryt obowiązuje na San Siro do czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że współpraca może zostać przedłużona.

Jak przekazał dyrektor sportowy Igli Tare w rozmowie z „DAZN”, klub jest bardzo blisko kontynuacji współpracy z legendarnym pomocnikiem. Według jego słów, Modrić ma podpisać nową umowę i pozostać w Mediolanie na kolejny sezon. Milan posiada odpowiednie zapisy w umowie, ale kluczowym warunkiem jest zgoda samego zawodnika. Decyzja Chorwata będzie formalnością.

W obecnym sezonie Modrić rozegrał 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Doświadczony pomocnik od momentu dołączenia do Milanu latem 2025 szybko stał się ważnym elementem środka pola.

