To pierwszy beniaminek Serie A. Ekspresowy powrót

19:50, 1. maja 2026
Michał Stompór
Serie A właśnie poznała pierwszego z trzech beniaminków sezonu 2026/2027. Jest nim Venezia. Ekipa ze Stadio Pier Luigi Penzo wraca do krajowej elity po roku nieobecności.

Venezia FC - Empoli FC
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Venezia FC - Empoli FC

W sezonie 2025/26 po mistrzostwo Włoch sięgnęło Napoli, natomiast z Serie A pożegnały się Empoli, Venezia i Monza. Azzurim do utrzymania zabrakło trzech oczek, Arancioneroverdim pięciu, natomiast Biancorossim aż szesnastu. Każdy z wymienionych klubów marzył o błyskawicznym powrocie na szczyt.

Na jedną kolejkę przed zakończeniem walki w Serie B wiemy, że celu dopięła Venezia. Podopieczni Giovanniego Stroppy zremisowali ze Spezią 2:2 i ten wynik zapewnił im awans do Serie A. Lagunari mają na koncie 79 punktów, o cztery więcej niż zajmująca trzecią lokatę Monza.

Natomiast zespół z Lombardii jeszcze nie stracił szans na bezpośredni awans, ale musi pokonać Empoli, które bije się o utrzymanie, i liczyć na porażkę Frosinone z Mantovą.

Jedną z gwiazd Venezii jest John Yeboah. Dla byłego piłkarza Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa to drugi sezon na Stadio Pier Luigi Penzo. Reprezentant Ekwadoru w trwających rozgrywkach zdobył dziesięć bramek i zanotował osiem asyst.

