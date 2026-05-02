Tobiasz zamieni Legię na Premier League?! Jest zainteresowanie

Kacper Tobiasz nie przedłuży wygasającej umowy z Legią Warszawa i latem zmieni klub. Użytkownik FootballScout informuje, że przygląda mu się Middlesbrough, czyli kandydat do gry w Premier League.

Tobiasz celem Anglików. Zaliczy hitowy transfer?

Legia Warszawa po ograniu Widzewa Łódź jest niemal pewna utrzymania w Ekstraklasie. W klubie od pewnego czasu trwają już przygotowania do kolejnego sezonu. Podstawową kwestią jest wyjaśnienie przyszłości tych, którym kończą się umowy. Z drużyną na pewno pożegna się Radovan Pankov, a ze stolicy wyniesie się też Kacper Tobiasz. Zapowiedział to Michał Żewłakow, który wprost ujawnił, że zawodnik odrzucił propozycję przedłużenia.

Tobiasz przechodzi przez trudny okres, jeśli chodzi o swoją pozycję w Legii. Rundę wiosenną zaczynał w pierwszym składzie, ale po niemrawych występach Marek Papszun postawił na Otto Hindricha. Ten prezentuje się lepiej i wygrał rywalizację w bramce na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że będzie bronił już do końca obecnego sezonu.

Tobiasz natomiast szykuje się do zmiany klubu. Do tej pory występował jedynie dla Legii, z którą jest mocno utożsamiany, więc oczywiście nie wyobrażał sobie dołączenia do innej polskiej drużyny. Zamiast tego może trafić na Wyspy Brytyjskie. Użytkownik FootballScout przekazał, że znalazł się na radarach Middlesbrough, czyli ekipy z czołówki Championship.

Middlesbrough zajmuje czwarte miejsce w tabeli i jest w grze o awans do Premier League. Może się więc okazać, że mimo słabej formy i braku regularnej gry, Tobiasz zaliczy awans sportowy i będzie mu dane występować w najlepszej lidze świata.