Juventus rozważa transfer reprezentanta Niemiec. W grze 40 mln euro

Juventus wyraził zainteresowanie Angelo Stillerem ze Stuttgartu - potwierdza Florian Plettenberg. W umowie pomocnika zawarta jest klauzula odstępnego w wysokości 40 milionów euro.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus Turyn pozostaje niepokonany w Serie A od ośmiu spotkań i zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Włoski gigant wciąż walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nie jest tajemnicą, że Stara Dama planuje latem wzmocnić środek pola.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga, przyszłość jednego z wyróżniających się pomocników Bundesligi zaczyna przyciągać uwagę topowych klubów. Chodzi o 25-letniego Angelo Stillera z VfB Stuttgart. Dziennikarz „Sky Sport” podkreśla, iż zainteresowanie ze strony Juventusu jest bardzo poważne. Włoski klub miał już wyrazić wstępne zainteresowanie i został poinformowany o sytuacji zawodnika.

Co ważne, Stiller znajduje się także pod obserwacją klubów z Premier League. Kluczowym elementem całej sytuacji jest klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie zawodnika. Wynosi ona 40 milionów euro. Jednocześnie przyszłość Stillera może być ściśle powiązana z wynikami Stuttgartu w obecnym sezonie. Awans do Ligi Mistrzów mógłby mieć decydujące znaczenie i sprawić, że 25-latek zdecyduje się pozostać w klubie na dłużej.

🚨Juventus have registered their interest in Angelo #Stiller and are informed about all the details. Nothing more than that at this stage.



Top clubs from England are closely monitoring the situation.



The 25 y/o top midfielder has a release clause of up to €40m. A key factor… pic.twitter.com/yp8Vo9fSBu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026

W trwającej kampanii Stiller rozegrał łącznie 48 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował 10 asyst. Defensywny pomocnik coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w reprezentacji narodowej. Wiele wskazuje na to, że 25-latek znajdzie się w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.