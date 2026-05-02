GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

GKS Katowice podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w niedzielę (3 maja) o godz. 12:15. Gospodarze wciąż mają szanse na awans do europejskich pucharów.

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

GKS Katowice zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po rewelacyjnej rundzie wiosennej zespół Rafała Góraka ma duże szanse na awans do europejskich pucharów. GieKSa zdobyła osiem punktów w czterech ostatnich spotkaniach i obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli.

Tymczasem Słoniki już w ten weekend mogą pożegnać się z piłkarską elitą. Choć w poprzedniej kolejce odniosły sensacyjne zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin, wcześniejsza fatalna seria znacząco skomplikowała ich sytuację w walce o utrzymanie. Moim zdaniem w tym meczu warto rozważyć typ na triumf gospodarzy. Mój typ: zwycięstwo GKS-u Katowice.

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

Piłkarze GKS-u w poprzedni weekend zremisowali w Kielcach z Koroną (1:1). Wcześniej Katowiczanie pokonali Motor Lublin (3:2), podzielili się punktami z Lechem Poznań (3:3), przegrali w półfinale STS Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, a także wygrali z Wisłą Płock (1:0).

Bruk-Bet Termalica w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin (2:1). Wcześniej zespół Marcina Brosza przegrał z Wisłą Płock (1:3) i Widzewem Łódź (0:1), wygrał z Piastem Gliwice (3:2), a także wyraźnie uległ Lechowi Poznań (1:4).

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: historia

GKS pokonał Bruk-Bet (3:0) w rundzie jesiennej, a dwie bramki zdobył Eman Marković. W zeszłej kampanii obie ekipy spotkały się w Pucharze Polski i Katowiczanie również byli górą i awansowali do 1/16 finału. Słoniki ostatni raz wygrali z GieKSą we wrześniu 2018 roku na poziomie 1. Ligi.

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, większe szanse na triumf mają gracze GKS-u. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Katowiczan, to kursy wynosi około 1.72. Wygrana Bruk-Bet Termaliki została wyceniona na poziomie mniej więcej 4.60, a remis w okolicach 4.15.

GKS Katowice Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.72 3.90 4.30 1.70 4.15 4.60 1.72 4.15 4.60

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Rasak, Wasielewski – Marković, Szkurin, Nowak

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Masoero, Kasperkiewicz – Hilbrycht, Guerrero, Ambrosiewicz, Boboc – Fassbender, Zapolnik, Jimenez

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: sonda

Kto wygra mecz? GKS Katowice

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Katowice

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Votes

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Mecz GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza to starcie w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji w niedzielę (3 maja) o godzinie 12:15. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie CANAL+ online.

