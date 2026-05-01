Transferowa układanka Man Utd. W tle gwiazda Serie A

Manchester United może szykować jedną z najbardziej złożonych operacji transferowych w Europie. Ma łączyć kilku piłkarzy w potencjalnej wymianie za gwiazdę Serie A.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Bombowy pomysł z Old Trafford. Klub szykuje nietypową ofertę

Manchester United rozważa ambitny ruch dotyczący pozyskania Rafaela Leao z AC Milan. Jak informuje serwis TEAMtalk, powołując się na kanał YouTube dziennikarza Carlo Pellegattiego, Czerwone Diabły są gotowe zaproponować nietypową strukturę transakcji, obejmującą kilku zawodników.

Źródło przekonuje, że w potencjalnej wymianie mogą znaleźć się Joshua Zirkzee, Marcus Rashford oraz Manuel Ugarte. Według informacji TEAMtalk, nie jest jednak przesądzone, że wszyscy trzej zostaną włączeni do jednej transakcji. Rossoneri mieliby mieć możliwość wyboru, którego z nich preferuje.

W przypadku uwzględnienia Zirkzee w umowie, Man Utd musiałby dodatkowo dopłacić mniej więcej 20 milionów euro. Z kolei Rashford wyceniany jest na około 40 milionów euro. To zmniejszałoby bezpośredni koszt transferu. Chociaż jego wysoka pensja to szacunkowo 10 milionów euro rocznie i to stanowi istotny problem dla włoskiego klubu. Na dzisiaj Anglik broni barw FC Barcelony, do której został wypożyczony.

Rafael Leao pozostaje jednym z kluczowych zawodników Milanu. W bieżącym sezonie wystąpił w 28 meczach, zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a rynkowa wartość wynosi z kolei mniej więcej 65 milionów euro. Cała operacja może więc stać się jednym z najbardziej skomplikowanych ruchów letniego okna transferowego.