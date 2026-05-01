Barcelona czy Atletico? Ten klub planuje ruch w kierunku Alvareza

Julian Alvarez jest na celowniku FC Barcelony. Nowe informacje ws. Argentyńczyka przekazał Matteo Moretto. Wygląda na to, że Atletico Madryt zaplanowało rozmowy ws. przedłużenia kontraktu z piłkarzem.

fot. PA Images Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt chce przedłużyć kontrakt z Julianem Alvarezem

Julian Alvarez to jeden z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. O Argentyńczyka zabiega m.in. FC Barcelona. W gronie zainteresowanych wymienia się także takie kluby jak Arsenal czy Paris Saint-Germain. O zatrzymaniu piłkarza marzy także Atletico Madryt. Los Colchoneros nie chcą go stracić, ponieważ jest dla nich kluczowym zawodnikiem i najlepszym strzelcem.

Wszystko wskazuje na to, że zainteresowani obejdą się smakiem. Z informacji Matteo Moretto wynika, że Alvarez nie myśli o zmianie otoczenia. Napastnik jest szczęśliwy w klubie, a jego rodzina nie chce wyprowadzać się z Madrytu.

Co więcej, po zakończeniu sezonu planowane są rozmowy kontraktowe ws. przedłużenia umowy. Atletico jest gotowe zaoferować gwieździe solidną podwyżkę. Obie strony miały nawet dojść do porozumienia ws. warunków finansowych.

W tym sezonie Alvarez wystąpił w 48 meczach, w których zdobył 20 goli i zanotował 9 asyst. Z Madryckim klubem jest związany od lipca 2024 roku. Wcześniej był piłkarzem Manchesteru City, ale odszedł ze względu na brak regularnej gry i napięte relacje z Pepem Guardiolą. Łącznie mistrz świata z 2022 roku ma na swoim koncie 105 spotkań, 49 bramek i 17 asyst.