Arsenal może stracić napastnika. Włoski gigant chce zawodnika

Arsenal latem może rozstać się z Gabrielem Jesusem. Gianluca Di Marzio przekazał, że brazylijski napastnik jest bacznie obserwowany przez AC Milan.

Gabriel Jesus na radarze Milanu

Arsenal w ostatnich tygodniach ma trudniejszy moment w walce o mistrzostwo Anglii. Dwie porażki z rzędu w Premier League kosztowały Kanonierów utratę pozycji lidera na rzecz Manchesteru City. Zespół prowadzony przez Mikela Artetę szybko jednak zareagował i po skromnym zwycięstwie nad Newcastle United (1:0) wrócił na szczyt tabeli.

Rywalizacja o tytuł mistrza Anglii w obecnym sezonie pozostaje niezwykle zacięta i wszystko wskazuje na to, że losy trofeum rozstrzygną się dopiero w końcówce rozgrywek. Coraz więcej w Anglii mówi się o przyszłości zawodników, którzy nie odgrywają już pierwszoplanowych ról.

Jednym z takich piłkarzy jest Gabriel Jesus. Brazylijski napastnik wrócił do gry po poważnej kontuzji, jednak jego przyszłość na Emirates Stadium stoi pod znakiem zapytania. Choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, pojawiają się doniesienia o odejściu już w najbliższym oknie transferowym.

Według informacji przekazanych przez Gianluca Di Marzio, sytuację Jesusa uważnie monitoruje AC Milan. Włoski klub zamierza latem wzmocnić linię ataku, a 29-letni reprezentant Brazylii znajduje się wysoko na liście życzeń. Na razie jednak rozmowy pozostają na wczesnym etapie Działacze z San Siro analizują możliwe warunki transferu, a także oczekiwania finansowe londyńczyków.

Statystyki Jesusa w trwającym sezonie nie zachwycają. Napastnik rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Milan pilnie potrzebuje skutecznego napastnika. Zimowe wypożyczenie Niclasa Fullkruga miało rozwiązać problemy ofensywne zespołu, jednak Niemiec jak dotąd zdobył tylko jedną bramkę.